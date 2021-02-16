【金價起舞】金銀業貿易場開市 張德熙：金價將進入牛二階段

大年初五，港股金市齊開市，由於疫情關係，今年的開市儀式都移師到網上直播舉行。

今早金銀業貿易場新春開市，九九金開市價每両16,800元，人民幣公斤條開市價則為每克373元人民幣。

金銀業貿易場理事長張德熙在席開市儀式表示，疫情下今年有新的啟動模式，未來金銀業貿易場會繼續拓展新產品，去年下半年金銀業貿易場在財經事務及庫務局協助下，正與監管機構溝通，冀可盡快推出數碼黃金（Goldzip），而過去一段時間亦了解到高科技金融應盡快拓展，預計踏入牛年，理監事會首要工作落實推出數碼黃金。

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張德熙又指，2020年8月份黃金價格創新高，金價高見每盎司逾2,000美元，回吐後於1,800美元水平好淡爭持。即使外界對金價走勢看法不一，但他個人認為全球疫情後經濟復甦有大挑戰，加上量寬持續等，料金價在1,750美元至1,850美元水平整固後，將進入牛市第二階段。

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記者：張以正