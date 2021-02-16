[異動股] 奈雪的茶上市炒影子效應 賓仕國際半日大升85%

內地連鎖茶飲店奈雪的茶日前申請來港上市，加上市場憧憬其主要對手喜茶也快將來港上市，上述因素刺激本港連鎖茶飲店天仁茗茶營運商賓仕國際(01705)今早大幅炒上，高見0.85元，半日大升85%,收報0.77元。

奈雪的茶遞交上市申請 去年首3季蝕2700萬人幣 計劃今明兩年開逾600間新店 詳情請看[下一頁]

截至去年9月，賓仕旗下天仁茗茶零售店的數目增加至58間。同期集團盈利增1.9倍至1016萬元，當中以天仁茗茶為首的零售業務，錄168萬元經營虧損。除了零售茶飲，賓仕亦同時經營分銷業務。

賓仕在去年疫情期間，亦曾參與推出口罩。本月初，旗下智耀企業就口罩協議上，被合作方立興醫療科技（香港）索償。

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