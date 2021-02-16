【蘋果手機】無懼細屏幕手機銷情欠佳　蘋果將如期發表iPhone 13 mini

▲ 早前有消息指，iPhone 12 mini由於需求疲弱，即將在2021年第2季正式停產；不過爆料達人Jon Prosser透露，蘋果仍計劃在今年秋季發表iPhone 13 mini。

蘋果在去年10月推出iPhone 12系列反應熱烈，惟屏幕最小的iPhone 12 mini銷情並不理想。根據早前摩根大通（JP Morgan）分析師William Yang發布的預測報告指出，iPhone 12 mini由於需求疲弱，即將在2021年第2季正式停產，不過爆料達人Jon Prosser透露，蘋果仍計劃在今年秋季發表iPhone 13 mini。

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分析師指出，蘋果iPhone 12系列銷情理想，為新一季的利潤創新高。不過，iPhone 12 mini的銷量卻遠低於預期，因此預測今年上半年iPhone 12 Pro Max和iPhone 12 Pro的產量將會增加，而iPhone 12和iPhone 12 mini產量將會減少，其中iPhone 12 mini甚至會在第2季停產。

此外，摩通同時調升iPhone 13系列的產量，預計產量將達到8000萬至9000萬部，高於去年下半年iPhone 12系列7600萬部的出貨計劃，顯示智能手機的需求量復甦。

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爆料達人Jon Prosser指，蘋果認為去年初推出的iPhone SE系列機款對iPhone 12 mini的銷情構成影響，故今年將不會發表任何新的iPhone SE系列型號。他又推測指，蘋果將會選擇保留iPhone mini系列，不過或會減少其生產數量。

責任編輯：施雯雯