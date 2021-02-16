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【蘋果手機】無懼細屏幕手機銷情欠佳　蘋果將如期發表iPhone 13 mini

科技 11:20 2021/02/16

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早前有消息指，iPhone 12 mini由於需求疲弱，即將在2021年第2季正式停產；不過爆料達人Jon Prosser透露，蘋果仍計劃在今年秋季發表iPhone 13 mini。

蘋果在去年10月推出iPhone 12系列反應熱烈，惟屏幕最小的iPhone 12 mini銷情並不理想。根據早前摩根大通（JP Morgan）分析師William Yang發布的預測報告指出，iPhone 12 mini由於需求疲弱，即將在2021年第2季正式停產，不過爆料達人Jon Prosser透露，蘋果仍計劃在今年秋季發表iPhone 13 mini。

【iPhone】傳iPhone 13將新增「Always-on」功能　可待機顯示電量及時間

分析師指出，蘋果iPhone 12系列銷情理想，為新一季的利潤創新高。不過，iPhone 12 mini的銷量卻遠低於預期，因此預測今年上半年iPhone 12 Pro Max和iPhone 12 Pro的產量將會增加，而iPhone 12和iPhone 12 mini產量將會減少，其中iPhone 12 mini甚至會在第2季停產。

此外，摩通同時調升iPhone 13系列的產量，預計產量將達到8000萬至9000萬部，高於去年下半年iPhone 12系列7600萬部的出貨計劃，顯示智能手機的需求量復甦。

【細Mon機冇市場？】iPhone 12 mini恐今年第二季停產　高階大機出貨量增

與iPhone 12 mini競爭？傳Sony推Compact新機搶攻市場

爆料達人Jon Prosser指，蘋果認為去年初推出的iPhone SE系列機款對iPhone 12 mini的銷情構成影響，故今年將不會發表任何新的iPhone SE系列型號。他又推測指，蘋果將會選擇保留iPhone mini系列，不過或會減少其生產數量。

責任編輯：施雯雯

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