【牛津疫苗】世衛批准緊急使用 上半年料可供應3億劑

新冠肺炎疫情全球大流行，新冠疫苗一針難求。 世界衛生組織（WHO）周一（15日）批准緊急使用由阿斯利康（AstraZeneca）生產的兩款牛津疫苗，預計未來幾周內可增加新冠疫苗供應。世衛表示會透過由其主導的新冠肺炎疫苗公平分配計劃（COVAX）分發牛津疫苗，阿斯利康預料今年上半年可供應約3億劑牛津疫苗。

懶理爭議多 世衛專家小組籲接種牛津疫苗 【下一頁】

世衛批准緊急使用的兩款牛津疫苗，分別由南韓SKBio藥廠及印度藥廠Serum Institute生產。世衛表示，上述兩款牛津疫苗對18歲或以上人士都很安全。世衛是次使用不足一個月的時間評估牛津疫苗質素、安全性和有效率等方面的數據，就批准緊急使用牛津疫苗。

世衛指會通過COVAX機制，向中低收入國家分發牛津疫苗。世衛亦表示牛津疫苗獲批准使用，有助加快各國監管機構對牛津疫苗的進口和分發程序。阿斯利康於牛津疫苗獲批後發聲明，指該公司計劃於今年上半年，經COVAX向145個國家供應超過3億劑疫苗。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，世衛已作好迅速分發疫苗的準備，但強調仍需大規模生產。他呼籲新冠疫苗生產商，在向高收入國家監管機構提交審查文件的同時，亦向世衛提交文件以作審查。

責任編輯：李俊儀