  • 22°C
香港時間 : 2021216日 (二) 12:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【牛津疫苗】世衛批准緊急使用 上半年料可供應3億劑

環球社會熱點 11:49 2021/02/16

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，新冠疫苗一針難求。 世界衛生組織（WHO）周一（15日）批准緊急使用由阿斯利康（AstraZeneca）生產的兩款牛津疫苗，預計未來幾周內可增加新冠疫苗供應。世衛表示會透過由其主導的新冠肺炎疫苗公平分配計劃（COVAX）分發牛津疫苗，阿斯利康預料今年上半年可供應約3億劑牛津疫苗。

懶理爭議多 世衛專家小組籲接種牛津疫苗 【下一頁】

世衛批准緊急使用的兩款牛津疫苗，分別由南韓SKBio藥廠及印度藥廠Serum Institute生產。世衛表示，上述兩款牛津疫苗對18歲或以上人士都很安全。世衛是次使用不足一個月的時間評估牛津疫苗質素、安全性和有效率等方面的數據，就批准緊急使用牛津疫苗。

世衛指會通過COVAX機制，向中低收入國家分發牛津疫苗。世衛亦表示牛津疫苗獲批准使用，有助加快各國監管機構對牛津疫苗的進口和分發程序。阿斯利康於牛津疫苗獲批後發聲明，指該公司計劃於今年上半年，經COVAX向145個國家供應超過3億劑疫苗。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，世衛已作好迅速分發疫苗的準備，但強調仍需大規模生產。他呼籲新冠疫苗生產商，在向高收入國家監管機構提交審查文件的同時，亦向世衛提交文件以作審查。

責任編輯：李俊儀

相關文章

【新冠疫苗】蓋茨屢捲陰謀論 長女接種後笑言：沒有植入父親基因
2021/02/15
【新冠疫苗】蓋茨屢捲陰謀論 長女接種後笑言：沒有植入父親基因
【輝瑞疫苗】以色列研究：接種2劑者有症狀感染率跌94%
2021/02/15
【輝瑞疫苗】以色列研究：接種2劑者有症狀感染率跌94%
【新冠疫苗】英國近1500萬人已接種 周二開始第二輪計劃
2021/02/14
【新冠疫苗】英國近1500萬人已接種 周二開始第二輪計劃
【輝瑞疫苗】英研究指對變種病毒有效 有強烈免疫反應
2021/02/13
【輝瑞疫苗】英研究指對變種病毒有效 有強烈免疫反應
【牛津疫苗】懶理爭議多 世衛專家小組籲接種
2021/02/12
【牛津疫苗】懶理爭議多 世衛專家小組籲接種
傳染病 疫情 AstraZeneca（美：AZN） 新冠肺炎 譚德塞 南韓 印度 疫苗 世界衞生組織 全球大流行

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月16日 時間12:00）

下一篇文章

【國會暴亂】佩洛西設911式獨立委員會 問責特朗普
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【彈劾特朗普】共和黨議員：賀錦麗或是下一個被彈劾
【彈劾特朗普】共和黨議員：賀錦麗或是下一個被彈劾
【BNO移民英國】英國擬延長免印花稅買樓至5月中
【BNO移民英國】英國擬延長免印花稅買樓至5月中
【移民澳洲】莫里森：港人申請永居需持適當技能
【移民澳洲】莫里森：港人申請永居需持適當技能
【緬甸政變】多個城市出現裝甲車 網絡接近完全中斷
【緬甸政變】多個城市出現裝甲車 網絡接近完全中斷
新型冠狀肺炎全球疫情（02月16日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月16日 時間11:00）
【英國疫情】超市或為傳播熱點？53%確診者過去一周曾前往
【英國疫情】超市或為傳播熱點？53%確診者過去一周曾前往