【國會暴亂】佩洛西設911式獨立委員會 問責特朗普

▲ 美國眾議院議長佩洛西表示，將設立911式獨立委員會調查國會暴亂事件。

美國前總統特朗普的彈劾聆訊結束，特朗普於參議院表決獲判無罪。但美國民主、共和兩黨議員仍計劃就國會暴亂，向特朗普追究責任。美國眾議院議長佩洛西周一（15日）表示，國會將會參考911襲擊調查形式，設立獨立委員會調查國會暴亂事件。

共和黨議員：賀錦麗或是下一個被彈劾 【下一頁】

【國會暴亂】兩黨議員促成立獨立委員會 向特朗普問責 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）獲判無罪後，兩黨議員要求國會成立類似調查9/11恐怖襲擊事件的委員會，調查為何特朗普政府官員或執法部門無法阻止國會暴亂發生。

佩洛西（Nancy Pelosi）周一證實，國會將會設立外部獨立委員會調查國會暴亂事件。佩洛西形容參與國會暴亂者為「國内恐怖分子」（domestic terrorist），指委員會將會調查暴亂事實及成因，以及是否干擾和平移交權力的過程。

【彈劾特朗普】新抱變最大贏家 共和黨議員力撐她參選 【下一頁】

佩洛西指出於國會暴亂發生後，她已委任退役美國陸軍中將奧諾爾（Russel Honoré）評估國會保安，以免同類事件再次發生。

國會暴亂已發生超過1個月，目前仍有超過5,000名國會警衛隊成員於國會山莊駐守，預料會維持至下月中。另外，有超過200人牽涉國會暴亂而遭到檢控。當局目前仍繼續大規模調查，不排除有更多人因國會暴亂被捕。

責任編輯：鄭錦玲