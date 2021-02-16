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【港交所股價】港交所曾逼550元　史美倫：重視可持續發展

股市 10:35 2021/02/16

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港交所股價於牛年首個交易日造好

港交所 （00388） 舉行牛年新春開市儀式，主席史美倫稱，2020年是港交所豐收一年，在市場推出多項新產品，港股新股集資創近10年新高，隨疫苗推出為經濟帶來新機遇，而全球對可持續發展日感重要，港交所會推動和參與可持續發展。

港交所今早股價紅盤高開，早段曾見547元，最新升1.5%，報543元，成交8.06億元。

港交所代理行政總裁戴志堅稱，去年港交所推出可持續及綠色交易所「STAGE」，至去年底已有43家綠色債券參與，涉及集資額1600億元。

歐冠昇任命未獲證監會同意即宣布 消息：證監正背景審查，可見【下一頁】

港交所成立可持續及綠色交易所「STAGE」 初期涵蓋29隻相關投資產品，可見【下一頁】

戴志堅又指，港交所1月日均成交額達2400億元，為歷年新高，新經濟、生物科技新股持續火熱，會致力以主要上市、第二上市方式，為市場增加投資機會。

他續指，港交所去年引入一系列MSCI期貨，以至剛於農曆新年前入股廣州期貨交易所，都為港交所帶來新機遇。

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編輯：麥德銘

港股 香港交易所（00388） 史美倫 香港交易及結算所有限公司 綠色債券 廣州 可持續發展

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