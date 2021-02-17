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【港交所股價】港交所下周放榜現升逾3%創新高　史美倫：重視可持續發展（第三版）

股市 13:57 2021/02/17

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港交所股價不停破頂。

港交所 （00388） 股價再創新高，最新報565.5元，升逾3%，成交額17.34億元。港交所將於下周三公布業績。

港交所昨舉行牛年新春開市儀式，主席史美倫稱，2020年是港交所豐收一年，在市場推出多項新產品，港股新股集資創近10年新高，隨疫苗推出為經濟帶來新機遇，而全球對可持續發展日感重要，港交所會推動和參與可持續發展。

港交所代理行政總裁戴志堅稱，去年港交所推出可持續及綠色交易所「STAGE」，至去年底已有43家綠色債券參與，涉及集資額1600億元。

歐冠昇任命未獲證監會同意即宣布 消息：證監正背景審查，可見【下一頁】

港交所成立可持續及綠色交易所「STAGE」 初期涵蓋29隻相關投資產品，可見【下一頁】

戴志堅又指，港交所1月日均成交額達2400億元，為歷年新高，新經濟、生物科技新股持續火熱，會致力以主要上市、第二上市方式，為市場增加投資機會。

他續指，港交所去年引入一系列MSCI期貨，以至剛於農曆新年前入股廣州期貨交易所，都為港交所帶來新機遇。

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（第三版更新港交所股價）

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編輯：麥德銘

港股 香港交易所（00388） 史美倫 香港交易及結算所有限公司 綠色債券 廣州 可持續發展

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