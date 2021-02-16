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【盈富基金】積金局傳不滿道富處理手法　促受託人重新評估道富為盈富管理人的適當性

股市 10:27 2021/02/16

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積金局傳不滿道富處理手法　促受託人重新評估道富為盈富管理人的適當性

美國政府年初將部分中資股列入制裁名單，禁止美國人及機構投資，而作為盈富基金 （02800） 管理人的道富環球，曾因禁而宣布停止投資於受制裁股份，隨後又立即「轉軚」恢復投資。報道指，積金局傳不滿道富在盈富基金一事上的做法，早前去信受託人，促重新評估道富擔任盈富基金經理人的適當性。

道富「轉軚」恢復投資受制裁股份｜【下一頁】

《信報》引述消息指，有個別強積金受託人正就此研究，包括「換馬」至其他類似的產品，或其他應變部署，以確保若情況有變亦不會影響到強積金成員。而目前普遍受託人傾向按兵不動。

報道指，積金局在道富表示恢復投資於受制裁股份後，仍然去信有成分基金投資於盈富基金的受託人，認為受託人應評估道富是否仍是成份基金所投資的基金（盈富基金）的基金經理適當人選，包括：道富有效管理風險的能力、能否確保計劃成員的利益，以及應否繼續依賴其處理美國行政命令的決定等情況，並按評估結果作出相應管理措施，以避免存在不確定性。

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編輯：趙穎妍

港股 基金 盈富基金（02800） 制裁 美國 強積金

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