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【新股IPO】昭衍新藥6127次日招股 孖展錄188億元、超額認購31倍（不斷更新）

新股IPO 11:11 2021/02/17

分享：

昭衍新藥周二（16日）至周五（19日）招股。

昭衍新藥（新上市編號﹕06127）周二（16日）至周五（19日）招股，並於下周五（26日）掛牌。綜合多間券商數據，至早上11時，昭衍新藥孖展錄得約188.2億元，超額認購31倍。其中，富途借出42.8億元，華泰國際借出41.5億元，輝立借出35億元，耀才借出23億元。

昭衍新藥招股詳情﹕【下一頁】

昭衍新藥招股重點

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昭衍新藥為藥物安全性評價方面的合同研究組織，公司業務涵蓋非臨床研究、臨床試驗及相關服務、以及實驗模型業務等範疇。公司現時正擴展以提供涵蓋藥物研發服務鏈上藥物發現、臨床前和臨床試驗階段的綜合服務。昭衍新藥A股（滬：603127）亦在上交所上市。

昭衍新藥計劃全球發售4332萬H股，招股價介乎133元至151元，一手（100股）入場費為15,252元，集資最多65.4億元。

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編輯﹕賴奕羚

港股 H股 昭衍新藥（滬：603127） 孖展 IPO 昭衍新藥（06127）

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