【新股IPO】昭衍新藥6127次日招股 孖展錄180億元、超額認購29.6倍（不斷更新）

▲ 昭衍新藥周二（16日）至周五（19日）招股。

昭衍新藥（新上市編號﹕06127）周二（16日）至周五（19日）招股，並於下周五（26日）掛牌。綜合多間券商數據，至早上9時，昭衍新藥孖展錄得約180億元，超額認購29.6倍。其中，華泰國際借出41.5億元，富途借出36.7億元，輝立借出35億元，耀才借出23億元。

昭衍新藥招股詳情﹕【下一頁】

昭衍新藥招股重點

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

昭衍新藥為藥物安全性評價方面的合同研究組織，公司業務涵蓋非臨床研究、臨床試驗及相關服務、以及實驗模型業務等範疇。公司現時正擴展以提供涵蓋藥物研發服務鏈上藥物發現、臨床前和臨床試驗階段的綜合服務。昭衍新藥A股（滬：603127）亦在上交所上市。

昭衍新藥計劃全球發售4332萬H股，招股價介乎133元至151元，一手（100股）入場費為15,252元，集資最多65.4億元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】

想輕鬆抽新股，贏錢！立即免費下載使用【按此】

相關文章﹕

【新股IPO】昭衍新藥集資最多46億 最快2月中建簿、月底上市

【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手 一手中籤率僅2%

【新股IPO】森松國際通過上市聆訊 集資約3.8億元

編輯﹕賴奕羚