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【新股IPO】昭衍新藥6127截孖展　已錄655億元、超額認購111倍（不斷更新）

新股IPO 18:57 2021/02/18

分享：

昭衍新藥周二（16日）至周五（19日）招股。

昭衍新藥（新上市編號﹕06127）周二（16日）至周五（19日）招股，並於下周五（26日）掛牌，隨諾輝健康 （06606） 上市，凍結資金回籠，昭衍新藥孖展認購明顯加快。至周四（18日）下午6時55分，綜合多間券商數據，昭衍新藥孖展暫錄得約655億元，超額認購111倍。其中，華泰國際借出191億元，輝立借出100億元，耀才借出94億元，富途借出69.87億元，信誠借出65億元。

昭衍新藥招股詳情，可見【下一頁】

昭衍新藥招股重點

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昭衍新藥為藥物安全性評價方面的合同研究組織，公司業務涵蓋非臨床研究、臨床試驗及相關服務、以及實驗模型業務等範疇。公司現時正擴展以提供涵蓋藥物研發服務鏈上藥物發現、臨床前和臨床試驗階段的綜合服務。

昭衍新藥A股（滬：603127）亦在上交所上市。

昭衍新藥6127大股東馮宇霞是誰？ 認購昭衍新藥五大不可不知，可見【下一頁】

昭衍新藥計劃全球發售4332萬H股，招股價介乎133元至151元，一手（100股）入場費為15,252元，集資最多65.4億元。於回撥機制前，公開發售部分集資額為5.89億元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯﹕賴奕羚

港股 H股 昭衍新藥（滬：603127） 孖展 IPO 昭衍新藥（06127）

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