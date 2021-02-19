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【新股IPO】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價

新股IPO 17:48 2021/02/19

分享：

昭衍新藥周二（16日）至周五（19日）招股。

昭衍新藥（新上市編號﹕06127）周二（16日）至周五（19日）招股，並於下周五（26日）掛牌。有傳媒引述消息指，昭衍新藥吸引逾54萬人認購，公開發售部分初步錄得逾310倍超額認購，凍資約1,840億元，預期將以招股上限151元定價，集資約65.42億元。

綜合多間券商數據，昭衍新藥孖展錄得約655億元，超額認購110.4倍，其中華泰借出191億元。

昭衍新藥招股詳情，可見【下一頁】

昭衍新藥招股重點

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昭衍新藥為藥物安全性評價方面的合同研究組織，公司業務涵蓋非臨床研究、臨床試驗及相關服務、以及實驗模型業務等範疇。公司現時正擴展以提供涵蓋藥物研發服務鏈上藥物發現、臨床前和臨床試驗階段的綜合服務。

昭衍新藥A股（滬：603127）亦在上交所上市。

昭衍新藥6127大股東馮宇霞是誰？ 認購昭衍新藥五大不可不知，可見【下一頁】

昭衍新藥計劃全球發售4332萬H股，招股價介乎133元至151元，一手（100股）入場費為15,252元，集資最多65.4億元。於回撥機制前，公開發售部分集資額為5.89億元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯﹕賴奕羚

港股 H股 昭衍新藥（滬：603127） 孖展 IPO 昭衍新藥（06127）
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