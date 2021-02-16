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【滙豐控股】專注發展財富管理業務兼討論派息 滙豐今日股價一度升近5%

股樓投資 10:27 2021/02/16

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外媒報導，滙豐控股 （00005） 計劃把成長目標放到財富管理行業，加大亞洲業務的潛在利潤，目標成為全球最大財富管理機構之一。根據報導，滙豐控股CEO祈耀年在上周二（9日）表示，該行將大規模投資在財富管理行業，指出亞洲、英國及中東均為可能擴張的地區。

滙豐控股主甫杜嘉祺早前亦表示，亞洲財富管理業務是潛在成長的範疇，預計瑞信及瑞銀等競爭對手亦將在當地擴展業務。公司於2019年底，為最富有客戶管理逾3,610億美元資產，而最大財富管理公司則為瑞銀，管理2.6萬億美元資產。

另外，滙豐控股下周將開會討論是否派息，今日上午股價一度升近5%，現升4%至44.25元。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 瑞銀 財富及資產管理 亞洲 英國 美元 杜嘉祺 滙豐控股（00005）

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