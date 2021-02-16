「中國最後一個原始部落」發生火災　一夜燒毀101間茅草屋

有「中國最後一個原始部落」之稱的雲南翁丁村老寨於大年初三（14日）發生火災，至晚上11時15分全部撲滅，無人傷亡，起火原因正進一步調查。

綜合內媒報道，有現場村民表示，原有的105間茅草屋，現在只剩下4間。翁丁村老寨為全木結構茅草房，為中國佤族歷史文化和傳統建築保留最完整的原生態村落。有媒體報指，農村、古村落地區是火災隱患的「聚集地」，很容易引發火災。

火災發生後，雲南省文化和旅遊廳安排分管副廳長、省文物局局長楊德聰和廳文物處、臨滄市文化和旅遊局負責同志趕赴現場調查處置災情，後續情況雲南省文化和旅遊廳將及時跟蹤上報。

2020年6月，央視曾以《雲南翁丁：千年佤族村寨的旅遊脫貧路》為題對翁丁進行了報道。報導指出，翁丁作為一個有著4000多年歷史的佤族村寨。在 2014年，翁丁古村300戶人家中，154戶是建檔立卡貧困戶，人均純收入5370元。如今，已成了知名的旅遊打卡地，「原始部落」文化成了最大賣點。在2020年3月31日，翁丁原始部落文化旅遊區被雲南省旅遊景區質量等級評定委員會評定為大陸國家4A級旅遊景區。

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責任編輯：黎淑雯