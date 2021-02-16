WHO批准阿斯利康新冠疫苗　作緊急使用

世界衛生組織（WHO）於周一（15日），將英國藥廠阿斯利康與牛津大學研發的新冠疫苗列為緊急用途。

《路透社》報道，世衛已批准阿斯利康在印度和韓國生產的新冠疫苗。世衛總幹事譚德塞表示，現已準備迅速分發疫苗，但是仍然需要擴大生產規模，增加產量。他又呼籲，新冠疫苗開發人員在向高收入國家的監管機構提交文件同時，也要向世衛組織提交資料作審查。

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很多國家透過世衛主導的COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）排隊取得疫苗。阿斯特捷利康在另一項宣布AZ疫苗獲准的聲明中表示，冀在2021年上半年通過COVAX向145個國家提供3億劑疫苗，以應對供應和運營方面的挑戰。

世衛組織的審查發現，阿斯利康疫苗符合安全的「必備」標準，其功效大於其風險。

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責任編輯：黎淑雯