  • 21°C
香港時間 : 2021216日 (二) 11:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

WHO批准阿斯利康新冠疫苗　作緊急使用

環球政經 10:51 2021/02/16

分享：

世界衛生組織（WHO）於周一（15日），將英國藥廠阿斯利康與牛津大學研發的新冠疫苗列為緊急用途。

《路透社》報道，世衛已批准阿斯利康在印度和韓國生產的新冠疫苗。世衛總幹事譚德塞表示，現已準備迅速分發疫苗，但是仍然需要擴大生產規模，增加產量。他又呼籲，新冠疫苗開發人員在向高收入國家的監管機構提交文件同時，也要向世衛組織提交資料作審查。

【新冠疫苗】接種疫苗5大注意事項：留意過敏情況　準備現正服用藥物清單：【下一頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

很多國家透過世衛主導的COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）排隊取得疫苗。阿斯特捷利康在另一項宣布AZ疫苗獲准的聲明中表示，冀在2021年上半年通過COVAX向145個國家提供3億劑疫苗，以應對供應和運營方面的挑戰。

世衛組織的審查發現，阿斯利康疫苗符合安全的「必備」標準，其功效大於其風險。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯

上一篇文章

【大行點睇】順豐併購消息已反映於股價 滙豐重申嘉里物流「持有」評級

下一篇文章

【滙豐控股】專注發展財富管理業務兼討論派息 滙豐今日股價一度升近5%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位