【油價】美國德州寒潮煉油廠關閉設施　油價13個月新高、中石油升13%

▲ 美國德州是世界主要石油產區之一，受寒流影響，近日當地氣溫跌至零下水平。

美國德州遇上嚴寒天氣遭受冰風暴侵襲，德州宣布進入緊急狀態，多間煉油廠相繼暫時關閉，引致石油產能下跌，國際油價再度上揚。紐約期油升穿60美元大關，現報60.1美元，布蘭特期油報63.4美元，創下13個月新高。

布蘭特期油一年多以來首次升穿60美元，詳情可見﹕【下一頁】

消息帶動油股股價造好，至下午3時，中石油 （00857） 升13.2%，現報2.75元，中海油 （00883） 升9.4%，現報9.53元，中石化 （00386） 升7.9%，現報4.1元。

美國德州是世界主要石油產區之一，受寒流影響，近日當地氣溫跌至零下水平。因應天氣緣故，多間石油化工公司宣佈暫時關閉位於德州的設施。Motiva Enterprises表示，由於天氣嚴寒，將會關閉位於美國德州的Port Arthur 煉油廠，該廠為美國最大的煉油廠。美國石油巨頭雪佛龍-菲利浦化工（Chevron）亦表示，公司將關閉設備。加拿大能源服務商安橋（Enbridge）則表示，已關閉其59號原油管道。

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編輯﹕賴奕羚