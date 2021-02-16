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【檢測中心爆滿】初七部分處所可望重開　大部分社區檢測中心未來三日預約額滿

Hot Talk 09:28 2021/02/16

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港府今天將公布，年初七「人日」（18日）起放寬晚市堂食，美容院和健身中心等處所復業。不少相關行業員工在新春假期到檢測中心做病毒測試。網上系統顯示， 全港19間社區檢測中心， 有16間由今日起的未來3日預約額滿，最快要到今個星期五（19日）才可以預約， 當中有5間中心更加未來4日都爆滿。

年初七起放寬堂食至晚上十時、食肆顧客必須掃瞄「安心出行」【下一頁】

年初七起食飯睇戲要用安心出行【下一頁】

根據社區檢測中心的網頁，截至昨日晚上8時，只有荔景社區會堂、坑口社區會堂和沙田馬鞍山體育館共3間社區檢測中心，在星期四、年初七尚有少量名額可以預約。

深水埗白田社區會堂、觀塘牛頭角道體育館，屯門兆麟社區會堂、元朗市東社區會堂以及天晴社區會堂，更加到星期六、年初九才能預約。

政府上星期早已預告，若果疫情無惡化，可以放寬部分防疫措施，包括晚市堂食延至晚上10時，上限4人一枱，限聚令亦放寬至4人，重開的處所包括：室內外體育處所、健身中心、美容及按摩院、戲院、溜冰場及保齡球場、遊戲機中心、博物館、表演場所，以及主題公園等。

相關文章：【限聚令延長】大廈一宗不明源頭個案即須強制檢測、首日6座列入　社交距離措施延至2月17日

編輯：吳敏芳

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