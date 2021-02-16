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【港股市況】港股牛市料紅盤高開　恒指黑期升89點報30611點（不斷更新）

股市 08:37 2021/02/16

分享：

港股市況不斷更新

美股假期休市，歐股上揚，港股牛年首日料高開。大市若跟足ADR走勢，恒生指數料開報30469點，升296點。滙豐 （00005） ADR折合報43.1元，升0.6元或1.4%；騰訊 （00700） ADR折合報768.29元，升11.29元或1.5%。

即市走勢︰

【08：34】恒指黑期升約30611點，升89點。

【07：50】報道引述消息指，斥資近5400萬元認購200萬股（相當於4000手）的乙組客，始能穩獲一手諾輝健康  （新上市編號：06606）

【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%

【07：45】滙豐下周開會傾會否派息　倫敦股價較港高4%

【07：45】港股ADR收報30469點，升296點或近1%。滙豐 （00005） ADR折合報43.1元，升0.6元或1.4%；騰訊 （00700） ADR折合報768.29元，升11.29元或1.5%。

【07：30】美股周一休市，歐股上漲。Stoxx 600指數漲1.3%；英國富時100指數報6,756點，升2.5%；法國CAC指數收報5786點，升1.5%；德國DAX指數收報14109點，升0.42%。

【歐股收市】歐股漲1.3%   Vivendi擬分拆環球音樂 股價飆近2成

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 騰訊控股（00700） 港股ADR 恒生指數 滙豐控股（00005）

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