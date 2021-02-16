  • 19°C
香港時間 : 2021216日 (二) 10:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】恒生指數高開502點　滙豐造好升近5%（不斷更新）

股市 10:10 2021/02/16

分享：

港股市況不斷更新

港股牛年首日紅盤高開。恒生指數開報30675點，高開502點。平安好醫生 （01833） 續升逾6%。美團 （03690） 升逾2%；阿里巴巴 （09988） 升逾1%。

焦點新聞︰

【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成

即市走勢︰

【10：10】港交所 （00388） 升逾1%，高見547元。港交所主席史美倫表示，今年市場仍充滿挑戰，港交所連接國際市場角色將更重要。

【10：05】賓仕 （01705） 乾升逾五成，高見0.67元，僅53宗成交，涉63.5萬元。

【10：03】網易 （09999） 逆市跌逾2%，低見200.6元。報道指網易計劃重新加入短視頻平台市場，將投資10億元人民幣。

【09：57】港股升勢回順，大市升幅收窄至於400點以內。恒指報30565點，升392點。

【09：56】比特幣重上48000美元水平，火幣科技 （01611） 升近13%；雄岸科技 （01647） 升逾8%；歐科雲鏈 （01499） 升逾一成。

【09：54】騰訊 （00700） 最新轉跌0.1%報756元。美團 （03690） 創新高後亦跌近0.1%。

【騰訊股價】騰訊高管捲入孫力軍腐敗案調查　去年5月兩會已流傳消息

【09：51】平安好醫生 （01833） 升幅擴大至逾8%，高見140元新高。

【09：49】阿里影業 （01060） 升逾兩成，破頂高見1.31元；貓眼娛樂 （01896） 升逾16%，破頂高見19.3元。

【09：44】微盟 （02013） 高見30.8元新高後，倒跌1.5%，跌至29元水平。

【09：43】滙豐 （00005） 升近5%，高見44.6元。

【09：41】恒生指數開市初段於高位窄幅上落，恒指升459點，報30633點。

【09：39】寰亞傳媒 （08075） 飈升逾7成，高見1.9元。

【09：37】三桶油造好，中石油 （00857） 升逾5%；中海油 （00883） 升近5%；中石化 （00386） 升逾3%。

【09：37】恒生科技指數升2%，高見10715點創上市後新高。

【09：35】快手科技 （01024） 續升逾4%，高見417.8元再創上市新高。

【09：33】濠賭股個別發展，銀娛 （00027） 逆市跌0.1%；金沙 （01928） 升1.2%。

【09：31】恒騰 （00136） 升逾18%，破頂高見12.38元。

【09：30】內地春節檔熱爆《唐人街探案3》票房超30億　貓眼娛樂、阿里影業紅盤升逾一成

【09：30】阿里巴巴 （09988） 升1.5%；騰訊 （00700） 升近1%；美團 （03690） 升逾2%，高見458.2元創新高；小米 （01810） 亦升逾2%。

【09：26】滙豐 （00005） 股價造好，滙豐高開近4%，開報44.15元。

【滙豐HSBC】滙豐下周開會傾會否派息　滙豐股價升近4%

【09：25】康希諾生物 （06185） 升逾1%。康希諾生物公布，根據重組新型冠狀病毒疫苗（腺病毒5型載體）（「Ad5-nCoV」）III期臨床試驗的中期結果，疫苗已獲得巴基斯坦藥品監督管理局的緊急使用授權。

【國產疫苗】康希諾生物新冠疫苗獲巴基斯坦緊急使用　前已獲墨西哥當局批准

【09：20】恒生指數開報30675點，高開502點。平安好醫生 （01833） 續升逾6%。美團 （03690） 升逾2%；阿里巴巴 （09988） 升逾1%。

【科技股女股神】平安好醫生獲Catherine Wood建倉

【09：14】即月期指開報30586點，升450點或1.5%。

【08：34】恒指黑期升約30611點，升89點。

【07：50】報道引述消息指，斥資近5400萬元認購200萬股（相當於4000手）的乙組客，始能穩獲一手諾輝健康  （新上市編號：06606）

【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%

【07：45】滙豐下周開會傾會否派息　倫敦股價較港高4%

【07：45】港股ADR收報30469點，升296點或近1%。滙豐 （00005） ADR折合報43.1元，升0.6元或1.4%；騰訊 （00700） ADR折合報768.29元，升11.29元或1.5%。

【07：30】美股周一休市，歐股上漲。Stoxx 600指數漲1.3%；英國富時100指數報6,756點，升2.5%；法國CAC指數收報5786點，升1.5%；德國DAX指數收報14109點，升0.42%。

【歐股收市】歐股漲1.3%   Vivendi擬分拆環球音樂 股價飆近2成

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 騰訊控股（00700） 港股ADR 恒生指數 滙豐控股（00005）

下一篇文章

【TSLA】Tesla據報擬在印度建廠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令放寬至四人】年初七起放寬堂食至晚上十時、食肆顧客必須掃瞄「安心出行」　重開美容院健身中心等場所
【限聚令放寬至四人】年初七起放寬堂食至晚上十時、食肆顧客必須掃瞄「安心出行」　重開美容院健身中心等場所
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】賽生藥業計劃集資31億　最快周五招股、估值達240億
【新股IPO】賽生藥業計劃集資31億　最快周五招股、估值達240億
【騰訊股價】騰訊高管捲入孫力軍腐敗案調查　去年5月兩會已流傳消息
【騰訊股價】騰訊高管捲入孫力軍腐敗案調查　去年5月兩會已流傳消息
【滙豐HSBC】滙豐下周開會傾會否派息　滙豐股價升近4%
【滙豐HSBC】滙豐下周開會傾會否派息　滙豐股價升近4%