【恒指夜期】恒生指數牛年紅盤高收升573點　滙豐股價升逾7%　夜期略回吐17點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股牛年首個交易日紅盤高開高收，恒指午後更曾升600點，最終收市升573點，報30746點。內地假期因素關係，北水未至，港股今日主板成交額仍達2198億元，反映市場氣氛不俗。三桶油造好，中石油 （00857） 升逾13%。市場炒滙豐 （00005） 恢復派息，滙豐升逾7%，至於騰訊 （00700） 、美團 （03690） 則逆市跌逾1%。

今晚留意美股表現，且看其恐慌指數（VIX）能否持續低位徘徊，如若外圍資金氣氛正面，港股後市有望再上。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

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【牛年開市】許正宇「黃領帶」支持貴金屬行業 林鄭：港金融中心地位仍穩固

【盈富基金】積金局傳不滿道富處理手法 促受託人重新評估道富為盈富管理人的適當性

即市走勢︰

【17：50】恒指夜期報30680點，跌17點，低水67點。

【16：24】小米盧偉冰：今年重點發力全屋智能 股價全日逾升5% 高盛維持「買入」評級

【16：17】眾安在綫 （06060） U盤再抽升，最終收報73.35元破頂，急升32%；至於平安好醫生 （01833） 升8%，收報138.3元，高見148.5元新高。

【16：10】恒指牛年首個交易日升573點，收報30746點，北水未至，成交仍達2198億元。中石油 （00857） 升逾13%；滙豐 （00005） 升逾7%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 則逆市跌逾1%。

【16：00】恒指U盤前升556點，報30729點。

【15：50】滙豐 （00005） 股價尾市升7%，高見45.5元，成交36億元。

【15：42】國美零售 （00493） 升三成，破頂高見2.22元。

【15：31】港股尾市升約533點，報30707點。

【15：23】中石油 （00857） 愈升愈有，股價升逾13%；中海油 （00883） 升逾9%；中石化 （00386） 升逾7%。

【15：19】滙豐 （00005） 股價升逾6%，高見45.45元；渣打 （02888） 亦升逾5%，高見52.5元。

【15：01】港股升逾600點，恒指報30781點，升607點。

【14：50】恒騰 （00136） 升近44%，破頂高見15.2元。

【14：19】大市升逾500點，恒指升506點，報30680點。

【14：18】疫情緩和，國泰 （00293） 升近6%，高見6.98元；太古 （00019） 升一成，高見57元。

【14：17】港交所 （00388） 午後升3%，高見551.5元。

【14：13】比特幣逼近5萬美元關口 火幣科技午後升逾兩成

【14：09】華誼騰訊娛樂 （00419） 升一倍，破頂高見0.53元，2021年國內院線電影總票房突破100億元人民幣。

【13：44】恒大汽車 （00708） 升幅擴大至一成，破頂高見66.9元。

【異動股】恒大汽車曾升14%破頂 年初至今股價飆近倍

【13：29】三桶油造好，中石油 （00857） 升逾11%；中海油 （00883） 、中石化 （00386） 升逾8%。

【13：16】網易 （09999） 跌幅擴大至逾4%，低見196.9元。另外，騰訊 （00700） 跌近1.6%；美團 （03690） 跌近3%。

【13：15】賓仕 （01705） 升幅擴大至近1.2倍，高見0.97元。

【異動股】奈雪的茶申請來港上市 賓仕炒高逾一倍

【13：12】3個月來首次不設疫情記招 零售股急漲、莎莎飆一成

【13：10】美團 （03690） 午後跌幅擴大至逾2%，低見430.2元。

【13：08】瑞聲 （02018） 分拆誠瑞光學A股上市獲批，股價午後升逾5%，高見44.85元。

【13：01】港股午後初段續向上，升約545點，報30719點。

石SIR今日推介交行

【12：50】恒指黑期升174點，報30696點。

【12：37】瑞聲科技分拆誠瑞光學A股上市 獲港交所批准

【12：17】滙豐造好升半成 千個沽盤不待滙豐會否恢復派息排隊出貨獲利

【12：00】恒指半日升543點，報30717點，1196億元成交。滙豐 （00005） 股價升半成。平安好醫生 （01833） 續升15%，眾安在綫 （06060） 升25%，齊齊破頂。

【11：51】小米 （01810） 升半成，高見29.65元。美國科技市場研究企業IDC發布2020年印度智能手機市場報告顯示，印度2020年智能手機市場萎縮2%，總銷量為1.5億部。其中，小米去年獲得印度智能手機市場27%份額，排名第一。

【小米股價】印度智能手機市場去年萎縮2% 小米跑輸大市銷售跌6%

【11：37】紫金礦業升18%創新高 加拿大收購Continental Gold傳獲批

【11：25】恒大汽車 （00708） 續升半成，股價破頂高見63.85元。恒大汽車日前宣布正式發布恒馳7、恒馳8、恒馳9三款車型。

【11：23】康希諾生物 （06185） 高開低走，股價跌逾3%，低見400.6元。

【11：17】平安好醫生 （01833） 升幅擴大至近一成半，破頂高見147.8元。

【11：09】港股最新升逾500點，恒生指數升520點，報30685點。

【11：09】騰訊 （00700） 逆市跌0.5%；美團 （03690） 跌近1.5%。另一方面，阿里巴巴 （09988） 升逾1%；小米 （01810） 升逾4%。

【11：07】大市最新升約466點，報30640點。

【11：03】恒生科技指數升近3%，報10710點。

【10：57】恒騰 （00136） 升逾三成，破頂高見13.8元。

【10：47】眾安在綫 （06060） 升逾17%，破頂高見65.6元。

【10：45】平安好醫生 （01833） 最新升一成，破頂高見141.6元。

【10：40】昭衍新藥6127首日招股 孖展錄3億元、尚未足額認購（不斷更新）

【10：29】港股最新升逾400點，恒指報30589點，升416點，大市成交741億元。

【10：25】智美體育 （01661） 升逾16%，高見0.365元。智美體育公布，上調配股價1.3%至每股0.235元。

【10：20】零售股造好，卓悅 （00653） 升逾兩成；莎莎 （00178） 升逾9%，破頂高見1.87元。本港新冠肺炎疫情見緩和迹象，昨日確診個案回落至單位數，新增9宗確診個案。

收租股方面，九置 （01997） 升半成，破頂高見46.3元。

【10：16】黃金相關股造好，紫金 （02899） 升逾14%，破頂高見13.2元；中國黃金 （02099） 升逾17%，破頂高見25.85元；山東黃金 （01787） 、招金 （01818） 升逾1%。

【10：13】莊士中國 （00298） 升逾18%，破頂高見0.54元。莊士中國以共約15.75億元人民幣出售番禺項目等一籃子資產予獨立第三方，料錄收益約10.79億元人民幣，而莊士機構 （00367） 則錄收益約6.52億元人民幣。

【10：11】阿里影業 （01060） 升幅進一步擴大至三成，破頂高見1.4元。

【10：10】港交所 （00388） 升逾1%，高見547元。港交所主席史美倫表示，今年市場仍充滿挑戰，港交所連接國際市場角色將更重要。

【港交所股價】港交所曾逼550元 史美倫：重視可持續發展

【10：05】賓仕 （01705） 乾升逾五成，高見0.67元，僅53宗成交，涉63.5萬元。奈雪的茶向港交所提交上市申請。

【奈雪的茶IPO】奈雪的茶遞交上市申請 同店利潤率達兩成

【10：03】網易 （09999） 逆市跌逾2%，低見200.6元。報道指網易計劃重新加入短視頻平台市場，將投資10億元人民幣。

【09：57】港股升勢回順，大市升幅收窄至於400點以內。恒指報30565點，升392點。

【09：56】比特幣重上48000美元水平，火幣科技 （01611） 升近13%；雄岸科技 （01647） 升逾8%；歐科雲鏈 （01499） 升逾一成。

【09：54】騰訊 （00700） 最新轉跌0.1%報756元。美團 （03690） 創新高後亦跌近0.1%。

【騰訊股價】騰訊高管捲入孫力軍腐敗案調查 去年5月兩會已流傳消息

【09：51】平安好醫生 （01833） 升幅擴大至逾8%，高見140元新高。

【09：49】阿里影業 （01060） 升逾兩成，破頂高見1.31元；貓眼娛樂 （01896） 升逾16%，破頂高見19.3元。

【09：44】微盟 （02013） 高見30.8元新高後，倒跌1.5%，跌至29元水平。

【09：43】滙豐 （00005） 升近5%，高見44.6元。

【09：41】恒生指數開市初段於高位窄幅上落，恒指升459點，報30633點。

【09：39】寰亞傳媒 （08075） 飈升逾7成，高見1.9元。

【09：37】三桶油造好，中石油 （00857） 升逾5%；中海油 （00883） 升近5%；中石化 （00386） 升逾3%。

【油價】美國德州寒潮煉油廠關閉設施 油價13個月新高

【09：37】恒生科技指數升2%，高見10715點創上市後新高。

【09：35】快手科技 （01024） 續升逾4%，高見417.8元再創上市新高。

【09：33】濠賭股個別發展，銀娛 （00027） 逆市跌0.1%；金沙 （01928） 升1.2%。

【09：31】恒騰 （00136） 升逾18%，破頂高見12.38元。

【09：30】內地春節檔熱爆《唐人街探案3》票房超30億 貓眼娛樂、阿里影業紅盤升逾一成

【09：30】阿里巴巴 （09988） 升1.5%；騰訊 （00700） 升近1%；美團 （03690） 升逾2%，高見458.2元創新高；小米 （01810） 亦升逾2%。

【09：26】滙豐 （00005） 股價造好，滙豐高開近4%，開報44.15元。

【滙豐HSBC】滙豐下周開會傾會否派息 滙豐股價升近4%

【09：25】康希諾生物 （06185） 升逾1%。康希諾生物公布，根據重組新型冠狀病毒疫苗（腺病毒5型載體）（「Ad5-nCoV」）III期臨床試驗的中期結果，疫苗已獲得巴基斯坦藥品監督管理局的緊急使用授權。

【國產疫苗】康希諾生物新冠疫苗獲巴基斯坦緊急使用 前已獲墨西哥當局批准

【09：20】恒生指數開報30675點，高開502點。平安好醫生 （01833） 續升逾6%。美團 （03690） 升逾2%；阿里巴巴 （09988） 升逾1%。

【科技股女股神】平安好醫生獲Catherine Wood建倉

【09：14】即月期指開報30586點，升450點或1.5%。

【08：34】恒指黑期升約30611點，升89點。

【07：50】報道引述消息指，斥資近5400萬元認購200萬股（相當於4000手）的乙組客，始能穩獲一手諾輝健康 （新上市編號：06606） 。

【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手 一手中籤率僅2%

【07：45】滙豐下周開會傾會否派息 倫敦股價較港高4%

【07：45】港股ADR收報30469點，升296點或近1%。滙豐 （00005） ADR折合報43.1元，升0.6元或1.4%；騰訊 （00700） ADR折合報768.29元，升11.29元或1.5%。

【07：30】美股周一休市，歐股上漲。Stoxx 600指數漲1.3%；英國富時100指數報6,756點，升2.5%；法國CAC指數收報5786點，升1.5%；德國DAX指數收報14109點，升0.42%。

【歐股收市】歐股漲1.3% Vivendi擬分拆環球音樂 股價飆近2成

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責任編輯︰梁浩碩