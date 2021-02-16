【開市9點半】滙豐外圍假期累升4%+環球股市大升　港股牛年紅盤高開在望

（1）美股因總統日假期休市一天，歐洲及日本等亞洲市場昨均有開市，日本股市收上3萬點之上，為1990年8月以來首次重上3萬點，距歷史高位38957相差8800點，歐股以英國升2.5%表現最佳，滙豐HSBC （00005） 倫敦表現強勁，折算收報44.25港元，較港收市價累升1.75元或4.1%，環球股市造好加上滙豐外圍強勁，有望帶動恒指紅盤高開。

即睇港股開市重點：

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（2）北水流入是港股急升的重要因素，今年以來僅個半月，已累計淨流入3804億元，各機構均以萬億元水平衡量，再作加加減減，花旗估算今年有3萬億，是否太樂觀？

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（3）大家在最嚴密的防疫措施下，捱了數月終於有回報，確診個案跌落單位數，配合環球新增確診數字回落，對股市來說，一定是好消息。

【香港疫情】確診個案回落至單位數 零售收租股望反彈

（4）環球零售企業突然加大投資，反映今次復甦行情要來了。

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（5）紐倫港號稱世界三大金融中心，即紐約、倫敦、香港，不過，英國脫歐後，倫交所的日均成交下跌，不及阿姆斯特丹泛歐交易所，其背後原因，是歐盟未批對等條款，雖然這變化可以一早預期，不過亦太快了。

【英國脫歐】歐洲最大證券交易商易主 泛歐交易所1月日均交易額超越倫交所

（6）比較少有的強積金資金流向統計，數據顯示，１月強積金淨流入33.5億元，反映香港打工仔總共供款達數十億元水平，以及投向哪一隻基金。

【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家

（7）環球音樂集團獲分拆上市，騰訊財團 （00700） 持股達兩成，分拆符合騰訊一貫以來的策略，讓成熟的企業分拆上市，環球母公司股價急升，反映環球上市後，騰訊將可獲利。

【騰訊持股】Vivendi擬分拆環球音樂上市急升2成 騰訊財團持股20%

（8）高息貨幣紐元定存達9厘，以短存為主。

【紐元定存】紐元定存最高息9厘 專家料紐元年底見0.75

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（9）貿易戰的另一個戰場，在世界貿易組織（WTO），各界均預期，親中國的總幹事，將有利中國在貿易戰之中的表現。

世貿委任伊衛拉為總幹事 曾任尼日利亞財政部長

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，牛年首日開市繼續送上。

記者：譚志偉