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【樓市現象】新年冇得去同親友拜年改去買樓 十大屋苑4天新春假錄8宗成交 2011年以來最旺

股樓投資 00:57 2021/02/16

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近日新冠肺炎的確診個案持續下跌，惟疫情威脅仍未解除，今年農曆年港人也減少拜年活動底親友聚會，部分買家選擇在農曆新年期間入市，整體買賣氣氛相對以往過年良好。

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據美聯物業分行統計，上週六日(2月13至14日)適逢農曆新年初二及初三，在傳統節日因素影響下，10大藍籌屋苑合共錄得約4宗買賣成交，較對上一個週末21宗買賣大減約81%。但若以2月12日至15日一連4天長週末計算，則錄得約8宗買賣成交，不單較去年4天新年長週末的6宗為高，並且是自2011年後的10年新年長假以來的新高。

【低水筍盤】臨海而建私人參建居屋 環境寫意上車之選 新婚首置客購2房 首期唔使50萬，詳見【下一頁

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，剛過去的週末10大屋苑交投量回落，主要是適逢農曆新年假期及週末，節日氣氛及親友拜年做節等傳統季節因素影響所致，但今年樓市早現小陽春，不少資金入市筍盤，買家追捧磚頭，加上全城留港，相信節日因素對樓市影響時間將會較過往短。在新盤熱賣的利好氣氛帶動下，二手交投表現亦將迅速回復暢旺，2月份樓市氣氛依然不俗。

【樓市故事】新婚夫婦抽唔中新盤 轉投同區二手遇上移民急讓盤 業主割愛減價30萬助上車，詳見【下一頁


按美聯物業10大屋苑中各區指標屋苑剛過去的週六及週日成交量分佈統計，港島區3個指標屋苑包括太古城、康怡花園及海怡半島本週末錄約1宗成交，長假4天亦錄得約1宗。至於九龍區4個指標屋苑包括麗港城、黃埔花園、新都城及美孚新邨則錄得約3宗成交，長假4天錄得約5宗。新界區3個指標屋苑包括荃灣中心、沙田第一城及嘉湖山莊未錄得成交，長假4天則錄約2宗。

【券商報告】 如何幫利是錢增值？8隻牛年超旺利是股，詳見【下一頁

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美聯物業區域經理黎燦強稱，該行在農曆新年長週末促成嘉湖山莊樂湖居一個4座中層D室單位，實用面積約為551平方呎，為三房間格，以580萬元易手，折合實用呎價約為10,526元。原業主於2011年2月以約213萬元購入上述物業，是次轉手帳面獲利約367萬元，期內升值約172%。

【樓市現象】新春置業氣氛旺買家更豪爽 搵樓多時用家見「啱價」 即斥720萬買港灣豪庭2房過新年，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

疫情 成交 農曆新年 太古城 沙田第一城 海怡半島 康怡花園 美孚新邨 新冠肺炎疫情

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