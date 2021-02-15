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【春節檔】內地春節檔熱爆《唐人街探案3》票房超30億 阿里影業3部電影上映

Hot Talk 23:32 2021/02/15

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《唐人街探案3》最新票房已超過30億元。

內地農曆新年期間影院限制未完全放寬，但多部電影票房大賣，《唐人街探案3》等7部電影在農曆年同步上映，根據貓眼數據，截至年初四（2月15日）下午5時，內地春節檔的累計票房已經突破55億元（人民幣，下同）。其中《唐人街探案3》總票房突破30億元，《你好，李煥英》累計票房突破14億元，《刺殺小說家》則排名第三，超過3.7億元。

《唐人街探案3》由萬達電影（深：002739）、中國電影（滬：600977）等23間公司聯合出品。票房第二的黑馬《你好，李煥英》的主要出版方為北京文化（深：000802）、阿里影業 （01060） 以及閱文 （00772） 旗下新麗傳媒。

此外，阿里影業也為《刺殺小說家》、《新神榜：哪吒重生》的出品方。

內地電影市場在新年期間一票難求，即使電影院上座率受限於50%或75%，今年春節檔票房勢超過去年58.6億元的記錄。同時，內地有史以來首次在農曆年期間錄得連續3天單日票房超過10億元大關。

值得留意是，《你好，李煥英》憑藉口碑後來居上，在年初四的單日票房超過4億元，超過《唐人街探案3》的3.6億元，《你好，李煥英》累計票房已逼近原先15億元的預期。

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編輯：陳健婷

港股 電影 農曆新年 阿里影業（01060） 中國電影（滬：600977） 北京文化（深：000802） 萬達電影（深：002739）

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