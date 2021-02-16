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【世貿總幹事】非裔伊衛拉獲任世貿總幹事　退出渣打董事會、中方支持（第二版）

股市 09:16 2021/02/16

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世界貿易組織（WTO）宣布委任伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）為總幹事。

繼世衛總幹事譚德塞，再有非洲裔人士擔任國際組織最高話事人。世界貿易組織（WTO）宣布委任伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）為總幹事，成為世貿首位女性及非裔總幹事。66歲的伊衛拉曾任尼日利亞財政部長，以及擔任世界銀行（World Bank）的發展經濟學家。

中國商務部世貿司負責人表示，中方將堅定地支持多邊貿易體制，積極參與世貿組織改革，以實際行動支持總幹事開展工作，讓世貿組織為完善全球治理體系和增進世界人民福祉作出更大貢獻。

渣打 （02888） 公布，伊衛拉獲任世貿總幹事後，將於2月28日起退出渣打董事會，渣打主席José Viñals稱，榮幸能受益於她在發展經濟學、可持續金融及管治方面的豐富經驗，希望並相信她將在世貿組織取得巨大成就。

巴西籍的前任WTO總幹事阿澤維多（Roberto Azevedo）於去年8月提前1年離任，之後該職位一直懸空。

相關文章：李克強指RCEP與世貿規則銜接　有利促進經濟全球化

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編輯：袁諾曦

經濟 世界貿易組織 譚德塞 中國 尼日利亞

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