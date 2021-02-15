【英國脫歐】歐洲最大證券交易商易主 泛歐交易所1月日均交易額超越倫交所

▲ 據芝交所（CBOE）數據顯示，自上月脫歐後，倫交所1月日均交易額從去年12月的145.6億歐元大跌至86.2億歐元。

英國已脫歐一個半月，外電報道，據芝交所（CBOE）數據顯示，自上月脫歐後，倫交所1月日均交易額從去年12月的145.6億歐元大跌至86.2億歐元，而阿姆斯特丹泛歐交易所已超越倫交所，其日均交易額升至92.2億歐元。CBOE發言人表示，截至目前為止，在2月的日均交易量數據中，泛歐交易所仍然領先倫交所，反映英國脫離歐盟單一市場後，大量交易離開英國，轉向歐洲其他市場。

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歐盟未對英國批准對等條款

英國首相約翰遜發言人回應指，交易量下降皆因歐盟遲遲未批英國的對等條款（Equivalence），以致部份交易被禁止在英國進行。

現時情況下，英國金融機構可根據歐洲的金融市場制度「Equivalence」打入歐洲市場，惟此前必須先獲歐盟批准。

英國要向歐盟取得對等條款許可並非易事。歐盟發言人在上月表示，目前仍需更多資訊才能考慮批准申請，歐洲證券和市場管理局主席Steven Maijoor則持強硬態度，揚言他早已認定脫歐後，英國與歐盟兩地的交易活動將會「永久地」改變。

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編輯﹕賴奕羚