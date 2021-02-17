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【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定

股市 14:45 2021/02/17

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滙豐HSBC （00005） 及渣打 （02888） 股價造好，滙豐昨日急漲7.6%後，今日股價繼續上揚，今早輕微高開0.5%後，最高曾見46.7元創逾3個月高，最新升1.3%報46.35元，成交24.1億元。市場觀望滙豐下周（23日）公布2020年度業績、派息安排及最新策略發展計劃。

牛年新一輪價值股再發力，滙豐昨日以全日最高位收市，牛年首個交易日單日漲7.6%企穩45.75元。

滙豐下周開董事會，審議會否派年度股息，市場對恢復派息的預期高，因滙豐於2月9日發通告，「審議會否就 2020 年度派發任何股息」。綜合券商最新預測，估計滙豐2020年將宣派每股0.13美元股息。

滙豐造好升逾7%穿45元　千個沽盤不待滙豐會否恢復派息排隊出貨獲利｜【下一頁】

彭博此前引述滙豐一份內部文件顯示，行政總裁祈耀年於周二的電話會議中，對約250名高層表示集團目標要成為全球最大的財富管理公司之一，將大舉投資亞洲、中東及英國等地區。

此外，市場預期由於疫情受控，利好環球經濟好轉，加上香港確診數字跌至單位數，吸引資金炒復甦。

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記者：譚志偉

港股 本地銀行股 派息 英國 香港 滙豐控股（00005）

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