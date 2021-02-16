【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐急漲7.6%　擬專注發展財管業務、下周商議派息決定

滙豐HSBC （00005） 及渣打 （02888） 股價造好，齊齊高開近4%。牛年新一輪價值股再發力，滙豐股價高開3.9%報44.15元，並以全日最高收市，漲7.6%企穩45.75元。滙豐下周開董事會，審議會否派年度股息，市場對恢復派息的預期高，因滙豐罕有於2月9日出通告，標題是「審議會否就 2020 年度派發任何股息」。

滙豐造好升逾7%穿45元 千個沽盤不待滙豐會否恢復派息排隊出貨獲利｜【下一頁】

滙豐股價造好，並以全日最高位收市，收報45.75元，升7.6%，創逾1個月高，成交40.36億元。

彭博此前引述滙豐一份內部文件顯示，行政總裁祈耀年於周二的電話會議中，對約250名高層表示集團目標要成為全球最大的財富管理公司之一，將大舉投資亞洲、中東及英國等地區。

此外，市場預期由於疫情受控，利好環球經濟好轉，加上香港確診數字跌至單位數，吸引資金炒復甦。

渣打高開近3.9%，開報51.3元，成交986萬元。

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記者：譚志偉