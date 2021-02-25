【新股IPO】森松國際2155周五招股　一手入場費3960元

▲ 森松國際主要從事壓力設備的設計、製造及交付。

森松國際 （新上市編號：02155） 計劃發售2.5億股，招股價介乎2.48元至3.92元，集資最多9.8億元，於（26日）至3月5日招股，一手（1000股）入場費約元3959.5元，並於3月15日掛牌。國金為獨家保薦人。

公司於1990年成立，從事壓力設備的設計、製造及交付。據弗若斯特沙利文報告，按2019年的銷售收益計，公司為中國傳統壓力設備製造商中排名第5，市場份額約為1.2%。

同期招股還有朝雲集團【下一頁】

集團是次引入4名基石投資者，合共認購2800萬美元（約2.17億港元），當中華友香港認購1000萬美元、Dialog Malaysia認購800萬美元、晶之瑞蘇州及Hua-An HK均認購500萬美元。

招股書顯示，於往績記錄期集團曾與知名客戶合作，包括英力士、三星工程、藥明生物 （02269） 等。

截至去年首9個月，公司收入減少4%至20億元（人民幣，下同）；溢利按年增64%至2.2億元。

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記者：謝卓榮