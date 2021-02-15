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快樂蜂宣布拓內地及北美等地 今年計劃新增450間海外分店

股樓投資 20:11 2021/02/15

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菲律賓最大的快餐品牌快樂蜂（Jollibee Foods）宣布，計劃今年在海外增設450間分店，主要集中在中國、北美及越南地區。因此集團今年的資本支出增加至122億菲律賓披索（約19億港元），較去年增加22%。

集團去年淨虧損115億披索，為1991年以來首次年度虧損，但預料今年業績會恢復盈利。

馬斯克發文指狗狗幣太集中 籲主要持有者出售其持倉  詳情請看[下一頁]

其首席執行官Ernesto Tanmantiong表示，目標是在今年實現非常強勁的銷售和利潤復甦，集團的銷售和利潤增長將受到其國際業務的推動。

【券商報告】 如何幫利是錢增值？8隻牛年超旺利是股  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

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