【騰訊700】Vivendi計劃分拆環球音樂上市 騰訊牽頭財團持股20%

法國媒體集團Vivendi宣布，計劃在年底前分拆旗下的環球音樂集團（Universal Music Group）於阿姆斯特丹泛歐證券交易所獨立上市。受消息影響，Vivendi周一開市後大升，股價高開21%。

【快手1024】快手與桌球賽事版權擁有方達成協議 將在平台上轉播賽事 詳情請看[下一頁]

Vivendi表示，環球音樂的最低企業估值為300億歐元（約2820億港元），管理委員會考慮將60%環球音樂的股份分派給股東。Vivendi將於3月29日召開特別股東大會，並修改公司章程，以決定分派方案。據Vivendi 2020年第三季業績，集團整體的收入按年升1.3%，當中環球音樂收入在頭9個月升5.1%，第三季度收入則升3％。集團當時披露，有意將環球音樂於2022年分拆上市。

由騰訊（00700）牽頭的財團於2019年底與Vivendi達成協議，收購10%環球音樂股，其後再於去年底增持。目前持股20%，以300億歐元的企業價值計算，騰訊財團持股價值60億歐元（約565億港元）。

【騰訊控股】《王者榮耀》遇最大對手 一切都在騰訊掌握之內？ 詳情請看[下一頁]

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機