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【騰訊700】Vivendi計劃分拆環球音樂上市 騰訊牽頭財團持股20%

股樓投資 20:02 2021/02/15

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法國媒體集團Vivendi宣布，計劃在年底前分拆旗下的環球音樂集團（Universal Music Group）於阿姆斯特丹泛歐證券交易所獨立上市。受消息影響，Vivendi周一開市後大升，股價高開21%。

【快手1024】快手與桌球賽事版權擁有方達成協議 將在平台上轉播賽事  詳情請看[下一頁]

Vivendi表示，環球音樂的最低企業估值為300億歐元（約2820億港元），管理委員會考慮將60%環球音樂的股份分派給股東。Vivendi將於3月29日召開特別股東大會，並修改公司章程，以決定分派方案。據Vivendi 2020年第三季業績，集團整體的收入按年升1.3%，當中環球音樂收入在頭9個月升5.1%，第三季度收入則升3％。集團當時披露，有意將環球音樂於2022年分拆上市。

由騰訊（00700）牽頭的財團於2019年底與Vivendi達成協議，收購10%環球音樂股，其後再於去年底增持。目前持股20%，以300億歐元的企業價值計算，騰訊財團持股價值60億歐元（約565億港元）。

【騰訊控股】《王者榮耀》遇最大對手 一切都在騰訊掌握之內？ 詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

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