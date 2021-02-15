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三星推出Galaxy F系列最新產品　下周於印度發售Galaxy F62　

科技 21:00 2021/02/15

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三星（Samsung）在印度正式推出Galaxy F62手機，搭載Exynos 9825芯片及配備7000mAh電池容量。

最近，三星（Samsung）在印度公布Galaxy F系列最新產品，正式推出Galaxy F62手機。該款手機搭載與Galaxy Note 10同款處理器，配備7000mAh電池容量，從2月22日起，當地消費者可通過綫上零售商購買。

＜＜【對抗Airdrop】抗衡蘋果Airdrop功能　三星Quick Share擬推出電腦版本

＜＜【晶片短缺】三星稱全球汽車晶片短缺　將影響手機晶片供應

Galaxy F62設有6.7吋FHD OLED顯示屏幕，分辨率為2400×1080像素。手機採用與Galaxy Note 10相同的Exynos 9825芯片，配備6400萬像素主鏡像頭，右側設有一個指紋傳感器。另外，手機背面採用獨特的漸變式紋理設計，搭載Android 11的OneUI 3.1系統，電池容量達到7000mAh，可支持25W快充。

Galaxy F62的6GB RAM + 128GB版本，售價為23,999盧比（約997港元），而8GB RAM + 128GB版售價為25,999盧比（約1,080港元）。下週一（22日）開始，消費者可在Flipkart、Jio、Reliance Digital等印度零售商，以及三星印度電子商店中購買。

責任編輯：李寶如

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