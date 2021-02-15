【北水基金】銀河證券料萬億人幣北水炒港股 花旗最牛估3萬億

▲ 銀河證券基金研究中心指，內地公募基金最盡有逾萬億元蓄水池，可作為投資港股的子彈。

內地民間的儲蓄基金持續入市，在低息的大環境下，閒資急覓較好的回報。中信建投料此現象將維持10年，因而帶旺公募基金去年新發產品突破3萬億元（人民幣，下同）。今年則在不足個半月下，基金已成功籌發及建倉逾6300億元。內地專家相信，這絕非像2015年爆破後尋底多年的「股災式牛市」，關鍵是今趟連同險資等，令資產規模累計逾25萬億元，機構大戶為民間巨資入市，加速建倉，故絕不會引致泡沫。

大行對今年北水湧港額度各有不同預測，詳情可按下圖了解

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另方面，銀河證券基金研究中心指，內地公募基金手持逾萬億子彈，目前剩餘10126億元的頭寸，若分流到港股，可作為炒爆港股的蓄水池。

中國證券報旗下新媒體《券商中國》，又引述中金報告指，市面共有1095隻公募基金可投資港股，涉資2.67萬億元。當中涉獵港股的偏股型產品有642隻，總規模或1.96萬億元，香港扮演中國新經濟股的橋頭堡，故具吸引力。

不過，另有分析認為，過去兩年新基金爭相把投資範疇加入可涉足港股，如以最多可佔比50%計，專家以此推算，按理不足一萬億可以南下掃貨。

綜觀中外資名家對北水湧港量的預測，當前以花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黃栢寧最牛，他回應本報查詢料，今年北水湧港最樂觀情況下，或高達3萬億港元，主因是互惠基金買港股比例驟增，較大摩預估一萬億港元進取，亦遠比去年南下的7000億港元多。

花旗點解估今年3萬億北水湧港？【下一頁】

此外，《券商中國》又指，公募基金自去年第4季已加快南下建倉，風向標是內地ETF一哥易方達，旗下王牌操盤手張坤所管理的兩隻星级產品，其所持港股巿值共約320億元，包括股王騰訊（00700）、美團（03690）、以及港交所（00388）等。投資界憧憬本周四（2月18日、年初七）港股通長假後開閘，北水有機會再大舉南來，追趕港股大時代；歲晚收爐前在北水缺陣下，恒指仍衝上3萬點，有分析指，外資挾北水在假後被逼追買貴貨。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪