【iPhone 12】蘋果傳下季停產iPhone 12 mini 在iPhone 12系列中賣得最差

▲ iPhone 12 mini銷情慘淡，有傳蘋果下季將停產該款機型。

蘋果（美：AAPL）去年10月推出的iPhone 12系列反應熱烈，惟屏幕最小的iPhone 12 mini銷情並不理想。外媒引述摩根大通報告報道，蘋果可能會在今年第二季停止iPhone 12 mini的生產，蘋果早前已經削減iPhone 12 mini的產能，為更高階機型騰出更多產能空間。

摩根大通下調iPhone 12和iPhone 12 mini的出貨預期，料兩款機型出貨將較原先預期少900萬部、1100萬部，由於iPhone 12 mini需求疲弱，供應鏈很可能在今年第二季停止該款機型的生產。Counterpoint數據顯示，iPhone 12 mini是iPhone 12系列中賣得最差的型號，1月上半月，iPhone 12 mini在美國的銷量僅佔該新一代iPhone全系銷量的5%，反映細屏手機在市場反應冷淡。

不過，摩通同時上調iPhone 12 Pro Max的出貨預期1100萬部、上調iPhone 12 Pro的出貨預期200萬部。該行又預計，蘋果將會調升iPhone 13系列的產量，預計產量將達到8000萬至9000萬部，高於去年下半年iPhone 12系列7600萬部的出貨計劃。

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編輯：陳健婷