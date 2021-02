【新冠疫苗】蓋茨屢捲陰謀論 長女接種後笑言：沒有植入父親基因

美國早已開展新冠疫苗接種計劃,但美國有部分人質疑新冠疫苗功效,其中微軟創辦人比爾蓋茨(Bill Gates)被謠傳有意透過新冠疫苗將微晶片注射入人體內、甚至改變人體DNA,以便操縱人類。比爾蓋茨長女接種首劑新冠疫苗拿陰謀論開玩笑,笑言疫苗「沒有將天才父親的基因植入我的大腦」(did NOT implant my genius father into my brain)。

24歲的珍妮花於Instagram有超過35.7萬名粉絲,現時於紐約一家醫學院就讀二年級。身為醫學生的她已接種首劑新冠疫苗,亦趁機於Instagram上開玩笑,笑言她接種後沒有被植入父親基因,以消除疫苗陰謀論的說法。

部分人士認為,抱持陰謀者會以接種疫苗方式進入人們的腦部,並跟蹤及控制他們的日常行為。

珍妮花最後亦不忘講解mRNA新冠疫苗的知識,就是透過製造病毒棘狀蛋白讓免疫系統作出反應,以產生保護作用。而且她亦表示,仍為一名醫學生及有抱負的未來醫生,接種疫苗可以為她提供保護及降低患上新冠肺炎的風險。

