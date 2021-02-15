  • 21°C
香港時間 : 2021215日 (一) 20:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】蓋茨屢捲陰謀論 長女接種後笑言：沒有植入父親基因

環球社會熱點 19:11 2021/02/15

分享：

美國早已開展新冠疫苗接種計劃，但美國有部分人質疑新冠疫苗功效，其中微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）被謠傳有意透過新冠疫苗將微晶片注射入人體內、甚至改變人體DNA，以便操縱人類。比爾蓋茨長女接種首劑新冠疫苗拿陰謀論開玩笑，笑言疫苗「沒有將天才父親的基因植入我的大腦」（did NOT implant my genius father into my brain）。

俄羅斯疫苗乏人問津 當局派雪糕作招徠 【下一頁】

24歲的珍妮花於Instagram有超過35.7萬名粉絲，現時於紐約一家醫學院就讀二年級。身為醫學生的她已接種首劑新冠疫苗，亦趁機於Instagram上開玩笑，笑言她接種後沒有被植入父親基因，以消除疫苗陰謀論的說法。

部分人士認為，抱持陰謀者會以接種疫苗方式進入人們的腦部，並跟蹤及控制他們的日常行為。

美國增購2億劑新冠疫苗 總數夠全國人完成接種 【下一頁】

珍妮花最後亦不忘講解mRNA新冠疫苗的知識，就是透過製造病毒棘狀蛋白讓免疫系統作出反應，以產生保護作用。而且她亦表示，仍為一名醫學生及有抱負的未來醫生，接種疫苗可以為她提供保護及降低患上新冠肺炎的風險。

責任編輯：郭麗明

相關文章

【牛津疫苗】懶理爭議多 世衛專家小組籲接種
2021/02/12
【牛津疫苗】懶理爭議多 世衛專家小組籲接種
【新冠疫苗】美國增購2億劑 總數夠全國人完成接種
2021/02/12
【新冠疫苗】美國增購2億劑 總數夠全國人完成接種
【輝瑞疫苗】英研究指對變種病毒有效 有強烈免疫反應
2021/02/13
【輝瑞疫苗】英研究指對變種病毒有效 有強烈免疫反應
【新冠疫苗】英國近1500萬人已接種 周二開始第二輪計劃
2021/02/14
【新冠疫苗】英國近1500萬人已接種 周二開始第二輪計劃
【輝瑞疫苗】以色列研究：接種2劑者有症狀感染率跌94%
今日
【輝瑞疫苗】以色列研究：接種2劑者有症狀感染率跌94%
傳染病 疫情 比爾蓋茨 醫生 美國 Instagram 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月15日 時間20:00）

下一篇文章

澳洲財長：快將與Google、Facebook向傳媒付費達成協議
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【拜登政府】白宮副新聞秘書辭職 被揭恐嚇記者
【拜登政府】白宮副新聞秘書辭職 被揭恐嚇記者
新型冠狀肺炎全球疫情（02月15日 時間20:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月15日 時間20:00）
【英國疫情】超市或為傳播熱點？53%確診者過去一周曾前往
【英國疫情】超市或為傳播熱點？53%確診者過去一周曾前往
新西蘭再發現3宗確診 奧克蘭封城3天
新西蘭再發現3宗確診 奧克蘭封城3天
【彈劾特朗普】共和黨議員：賀錦麗或是下一個被彈劾
【彈劾特朗普】共和黨議員：賀錦麗或是下一個被彈劾
【日本地震】福島7.3級地震逾150人傷 核電站有輕微水洩漏
【日本地震】福島7.3級地震逾150人傷 核電站有輕微水洩漏