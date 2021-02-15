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【農曆新年】農曆年社交聚會大減　餐飲業損失有幾慘重？

商業 18:47 2021/02/15

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有餐飲業界預料，「社交式生意」如團拜和春茗等，今年一律取消，今年價格愈貴的餐廳，人均消費跌幅愈高。（資料圖片）

今年農曆新年仍受疫情影響餐飲業市況。稻苗學會會長黃傑龍指，限聚令下生意僅有正常3至4成，尤以中式酒樓更嚴重。他解釋，由於「社交式生意」如團拜和春茗等，今年一律取消，今年價格愈貴的餐廳，人均消費跌幅愈高。雖然市面上部份食肆繁忙時間要等候入坐，但他強調受限於入座率和1.5米距離，加上沒有晚市堂食，整體生意仍受挫。

港府早前宣布，計劃年初七恢復晚市堂食至10時。黃稱，將有明顯幫助，生意預料可上升近一倍，即正常的6至7成生意。他相信令業界「容易捱啲」，但農曆年過後便進入淡季，故難料未來市況。

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火鍋店小漁港海鮮舫負責人Parco表示，由於只經營晚市生意，今個農曆年在限聚令下暫停營業，損失生意料達11萬至12萬元。加上他主打海鮮類食材，經營外賣須面對物流等問題，故沒有發展該業務。他目前只期待年初七能夠重新營業，但因營運時間等仍有限制，他預料最高僅能回復以往5成生意，希望能平衡開支。

記者：馬意文

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