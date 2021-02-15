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澳洲財長：快將與Google、Facebook向傳媒付費達成協議

環球社會熱點 18:49 2021/02/15

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澳洲早前擬立法要求Google等平台轉載新聞時，需向澳洲新聞機構付費。此舉引來Google不滿，甚至一度要求退出澳洲市場。澳洲財長表示，與Google及Facebook就轉載新聞內容向傳媒付費事宜上，快將達成協議，形容進度良好。

澳洲財長弗呂登貝格（Josh Frydenberg）周一（15日）表示，周末曾分別與Google行政總裁披猜（Sundar Pichai）、Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）討論。他亦表示曾和澳洲傳媒高層進行會談。

澳洲將通過立法要求科企向媒體付費 無視Google威脅退出 【下一頁】

弗呂登貝格向澳洲傳媒表示，會談取得實際進展，距離達成協議「十分接近」（very close）。Google和Facebook未有發表評論。

澳洲國會當地時間周二（16日）審理這項法案，規定Google等平台轉載新聞需向新聞機構付款。如雙方無法就新聞付費達成交易協議，將交由政府任命的仲裁員決定價格。

法案推出後，Google曾表示考慮不為澳洲提供搜索引擎服務；Facebook則表示，擬禁止澳洲居民於Facebook和Instagram上分享本地及國際新聞。

責任編輯：李俊儀

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