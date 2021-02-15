【每日焦點】全球車用芯片短缺問題恐加劇　蘋果成2020年最大芯片採購企業

▲ 受日本強震影響，車用芯片製造商瑞薩電子暫停在福島縣南方茨城縣工廠生產芯片。另外，蘋果在2020年的芯片採購金額達536.16億美元（約4,156億港元），佔全球11.9%市場份額。

近月以來，全球多個產業陷入芯片短缺問題。最近日本福島縣發生黎克特制7.3級地震，或會讓全球車用芯片短缺的現象雪上加霜。據當地傳媒報道指，受強震影響，日本車用芯片製造商瑞薩電子（Renesas Electronics）宣布暫停其在福島縣南方茨城縣工廠的生產，以檢查地震可能造成的傷害。

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另外，據市場調研機構 《Gartner》 報告指出，2020年10大芯片採購企業的總採購金額，較2019年增加10%，佔總體芯片市場採購金額的42%。在10大芯片採購企業排名中，蘋果的芯片採購金額達536.16億美元（約4,156億港元），佔全球11.9%市場份額，按年增長24%。三星（Samsung）則排名第2，市場份額達8.1%。

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責任編輯：李寶如