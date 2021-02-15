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【紐元定存】紐元定存最高息9厘 專家料紐元年底見0.75

Hot Talk 20:44 2021/02/15

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新西蘭將於2月24日議息，市料目標利率維持。

新西蘭央行將於下周三（2月24日）作今年首度議息，市場普遍預計息率將按兵不動，維持0.25厘。不過，專家對澳紐加3大商品貨幣的看法呈分歧，上商的專家因紐國與內地關係較好等，故對紐元看高一綫；反觀大行花旗卻認為澳元更值博。不過，兩大名家皆料今年底紐元兌美元可上試0.75新高。現時較短期的紐元定存，不少銀行均提供逾7厘的定存息率，最高息更達9厘。

短中長期紐元定存息有幾高？可按下圖了解

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花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧回應本報查詢指，紐元兌美元今年高低位預測介乎0.7至0.75，年底目標可望挑戰0.75高位。

問及澳紐兩大商品貨幣中，最看好哪隻，黃栢寧則表示較看好澳元，主因有四：（1）今年澳元有機會繼續受惠於樂觀市況；（2）環球經濟增長的發展；（3）預期疫苗會廣泛派發，從而刺激資產價格上升；（4）美元弱勢，間接利好澳元升值。可是，紐元升勢的最大障礙，是強紐元會對出口，以及通脹造成負面影響。

澳元定存又有幾高息？【下一頁

對於新西蘭會否如澳洲於本月初首次議息後，再出乎意外加碼放水？黃栢寧認為，雖然新西蘭央行若要再放寛財政幣策，門檻較早前預期高，但仍不能完全排除央行會再放水，遂料紐元兌美元的上升空間，或較澳元兌美元小。

上商：紐國出口農產品為主 紐元較澳元值博

然而，上商研究部主管林俊泓卻唱反調，相信紐元較澳元值博，畢竟其以農產品出口為主，不似澳洲依賴鐵礦石等商品較受去庫存衝擊，預計今年紐元上落區間在0.7至0.75。

另方面，新西蘭乍現較英國變種病毒傳染性更大疫症，被逼短暫封城，也令澳紐旅遊氣泡突煞停，但對紐元暫大影響有限，現滙兑美元高企在大約0.72水平。

此外，紐元定期存款高息優惠多，大行如中銀香港（02388）、恒生（00011）及滙豐（00005，HSBC）亦提供逾7厘以上特惠息，但不及中資行集友的9厘冠絕全城息率。

恒生首席市場策略員溫灼培指，受惠中紐剛簽訂貿易協議，輸華物品料驟增，利好紐國經濟，紐央行或於下周率先公布結束減息周期，屆時可能剌激紐元短期內上試0.75，支持位在0.71。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

量化寬鬆 議息 澳元 紐元 外幣定期存款 定期存款

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