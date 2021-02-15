  • 22°C
香港時間 : 2021215日 (一) 18:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【對抗Airdrop】抗衡蘋果Airdrop功能　三星Quick Share擬推出電腦版本

科技 18:32 2021/02/15

分享：

最近有消息指，Samsung將會與Microsoft合作，將Quick Share功能進一步擴充，並開放至Windows 10電腦。

為了讓用戶在傳輸檔案時更加輕鬆方便，蘋果（Apple）特地為iOS和macOS提供AirDrop功能，透過Wi-Fi、藍牙等連線功能，將圖片、影片、聲音或其他檔案高速傳送交換。至於三星（Samsung）方面，由去年2月隨同Galaxy S20系列旗艦手機，同步推出Quick Share功能，不過就只可以在Samsung手機之間使用。

三星推「Quick Share」傳檔功能　Galaxy S20率先採用

【對抗Airdrop】Google正式推出「Nearby Share」功能　

最近就有消息指，Samsung將會與Microsoft合作，將Quick Share功能進一步擴充，並開放至Windows 10電腦。Quick Share的電腦版將同樣採用Wi-Fi Direct或藍牙連線的方式，讓Galaxy手機或平板用戶，快速地將多媒體和檔案在流動裝置與電腦之間互傳，相比起透過Windows的Your Phone或Link to Windows更加方便快捷。

Google揭發iPhone存在重大漏洞　黑客可利用AirDrop遙距控制手機

不過， Microsoft Store目前還未提供下載，暫時未知Windows 10版本的Quick Share將會在何時推出，亦未知會否在個別市場率先推出，一切仍有待Samsung正式公布。

責任編輯：施雯雯

相關文章

Google揭發iPhone存在重大漏洞　黑客可利用AirDrop遙距控制手機
2020/12/04
Google揭發iPhone存在重大漏洞　黑客可利用AirDrop遙距控制手機
【對抗Airdrop】Google正式推出「Nearby Share」功能　
2020/08/05
【對抗Airdrop】Google正式推出「Nearby Share」功能　
Android版Airdrop將推出　Nearby Share正測試多裝置傳送
2020/07/01
Android版Airdrop將推出　Nearby Share正測試多裝置傳送
Android版「AirDrop」共享功能　支援跨平台傳送
2020/06/22
Android版「AirDrop」共享功能　支援跨平台傳送
流動裝置 藍牙 Wi－Fi Samsung Microsoft Apple Galaxy S AirDrop macOS iOS

下一篇文章

【日本地震】瑞薩電子受影響停工檢查　恐加劇全球車用芯片荒

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Bitcoin】Apple Pay現已接受比特幣支付　同時支援其他加密貨幣穩定幣
【Bitcoin】Apple Pay現已接受比特幣支付　同時支援其他加密貨幣穩定幣
【安心出行App】政府放寬社交距離措施　市民進入食肆場所需掃描「安心出行」
【安心出行App】政府放寬社交距離措施　市民進入食肆場所需掃描「安心出行」
【在家工作WFH】Spotify允許員工疫情後　搬到其他地方遙距工作
【在家工作WFH】Spotify允許員工疫情後　搬到其他地方遙距工作
【Clubhouse熱潮】Elon Musk誠邀普京　Clubhouse一起「後生仔傾吓偈」！
【Clubhouse熱潮】Elon Musk誠邀普京　Clubhouse一起「後生仔傾吓偈」！
【安心出行】Android版本要求權限存疑　竟可查閱用家正使用哪些程式？　
【安心出行】Android版本要求權限存疑　竟可查閱用家正使用哪些程式？　
【Bitcoin】挖礦耗電超阿根廷一年用電　足夠全英國電熱水壺用27年
【Bitcoin】挖礦耗電超阿根廷一年用電　足夠全英國電熱水壺用27年