【對抗Airdrop】抗衡蘋果Airdrop功能　三星Quick Share擬推出電腦版本

▲ 最近有消息指，Samsung將會與Microsoft合作，將Quick Share功能進一步擴充，並開放至Windows 10電腦。

為了讓用戶在傳輸檔案時更加輕鬆方便，蘋果（Apple）特地為iOS和macOS提供AirDrop功能，透過Wi-Fi、藍牙等連線功能，將圖片、影片、聲音或其他檔案高速傳送交換。至於三星（Samsung）方面，由去年2月隨同Galaxy S20系列旗艦手機，同步推出Quick Share功能，不過就只可以在Samsung手機之間使用。

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最近就有消息指，Samsung將會與Microsoft合作，將Quick Share功能進一步擴充，並開放至Windows 10電腦。Quick Share的電腦版將同樣採用Wi-Fi Direct或藍牙連線的方式，讓Galaxy手機或平板用戶，快速地將多媒體和檔案在流動裝置與電腦之間互傳，相比起透過Windows的Your Phone或Link to Windows更加方便快捷。

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不過， Microsoft Store目前還未提供下載，暫時未知Windows 10版本的Quick Share將會在何時推出，亦未知會否在個別市場率先推出，一切仍有待Samsung正式公布。

責任編輯：施雯雯