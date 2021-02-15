【遊戲主機】PS5成為美國1月份銷售額冠軍　打破任天堂Wii遊戲機12年紀錄

▲ 有調查數據顯示，索尼（Sony）的PS5遊戲主機在美國大賣，其在2021年1月份的銷售額，成功打破任天堂Wii遊戲主機的銷量記錄。

新冠肺炎疫情帶動宅經濟，電子遊戲主機極受消費者歡迎。近日有調查數據顯示，索尼（Sony）的PS5遊戲主機在美國大賣，其在2021年1月份的銷售額，已成功打破任天堂Wii遊戲主機的銷量記錄。

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據外國市場調查機構NPD調查顯示，在本年1月份，Sony新世代遊戲主機PS5，成為美國遊戲市場銷售額最高的遊戲硬件，並超越Wii遊戲主機連續12年的銷量。雖然PS5主機一度出現供應量緊張問題，讓Switch主機成為美國1月份銷量最高的遊戲硬件，但由於PS5售價較Switch高出100美元（約775港元）以上，因此PS5在1月份的銷售額較Switch高。

另外數據也顯示，本年1月份美國電子遊戲配件的銷售同樣出現增長，其銷售額達到2.22億美元（約17億港元），較同期增長73%。其中，遊戲手柄、頭戴耳機等產品銷量也創下新紀錄，當中最暢銷為PS5的DualSense手柄。

責任編輯：李寶如