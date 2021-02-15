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【情人節】朱古力銷情暢旺　金莎母企Ferrero：高價朱古力銷售倍增

商業 19:10 2021/02/15

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有86%的美國受訪顧客計畫在情人節購買朱古力及糖果。（Ferrero網站截圖）

今年情人節碰上疫情，情侶們無法出外慶祝，不過美國的朱古力銷情卻有增無減。據外電報道，金莎朱古力母公司Ferrero去年的朱古力銷情增加4.7%，而高價朱古力的銷售額在情人節更倍增。

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新冠肺炎疫情使今年的情人節與別不同，據當地零售協會National Retail Federation數據顯示，今年消費者平均花費165美元慶祝情人節，較去年減少32美元，因大多數人留在家中慶祝。 不過，消費者卻希望藉朱古力與情人、家人及朋友表達關心。

據當地業界National Confectioner's Association 的調查顯示，有86%受訪顧客計畫在情人節購買朱古力及糖果。而擁有多個朱古力品牌如金莎、Nutella及Kinder的Ferrero副總裁Phil DeConto亦指，高價朱古力能為消費者提供心靈慰藉，使情人節期間的銷售額翻倍增加。而過去52周 整體朱古力的銷售額亦增加4.7%。

Ferrero旗下的Nutella朱古力榛子醬需求亦疫市增加，Phil DeConto解釋由於疫情期間，顧客更常於家中吃早餐。故他們會購買更多及更大包裝的榛子醬。

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責任編輯：葉泳珊

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