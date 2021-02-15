【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家

▲ 1月份強積金吸金近34億元。

強積金(MPF)於1月份共吸引33.5億元的資金淨流入，帶挈MPF總資產上升至1.16萬億元的歷史新高。據積金評級公司的最新統計，上月份中港及亞洲股票基金吸金最勁，單以中港股票為例，淨流入額近廿億元，反映成員對中港和亞洲區域股票的信心。

10大吸資基金 8隻為中港亞洲股票基金

1月份單月勁吸金的10大贏家中，其中8隻基金是中港股票基金，又或亞洲股票基金。當中又以永明、宏利及滙豐(HSBC)最受捧，各自吸金約8億元。不過，美國股票在1月份錄得自2018年10月以來，首次呈資金淨流出，MPF單月走資額呈負數12.8％。

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強積金獨立研究小組 、積金評級主席叢川普 (Francis Chung) 表示，市場對香港及中國股票，以及亞洲股票的強勁需求。另一方面，資金卻撤出美國股票，反映供款人對股票市場雖仍抱有信心，但凸顯打工仔對股市估值的擔憂。至於支持升巿的3大因素，則包括疫苗的推出、各國的財政刺激措施，以及歐美央行延長低利率期限。

然而，叢川普提醒，盡管宏觀形勢利好股市，但成員始終須要考慮估值高低，這可解釋為何近3年以來，竟有不少供款首次撤出美國股票基金，聰明錢趁美股暴漲後，伺機獲利套現，轉投仍落後的中港等市場。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪