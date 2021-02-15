【騰訊持股】Vivendi擬分拆環球音樂上市急升2成 騰訊財團持股20%

▲ 法國維旺迪集團宣布，計劃年底前分拆環球音樂集團在阿姆斯特丹泛歐證券交易所上市。

法國媒體集團維旺迪集團（Vivendi）宣布，計劃年底前分拆旗下最大業務環球音樂集團（Universal Music Group）在阿姆斯特丹泛歐證券交易所獨立上市。維旺迪周一開市大升，股價高開21%。

維旺迪表示，對環球音樂設定的最低企業估值為300億歐元（約2820億港元），管理委員會考慮將60%環球音樂的股份分派給股東。維旺迪將於3月29日召開特別股東大會，並修改公司章程，以決定分派方案。

環球音樂為全球最大的唱片公司之一，旗下藝人包括Lady Gaga、Taylor Swift等，也擁有The Beatles歌曲版權。在香港，陳奕迅、張學友等知名歌手也是在環球唱片旗下。

騰訊 （00700） 牽頭的財團於2019年底與Vivendi達成協議，收購環球音樂10%股權。騰訊財團在去年底再增持，令其持股增至20%，以300億歐元的企業價值計算，騰訊財團持股價值60億歐元（約565億港元）。

騰訊財團額外收購環球音樂10%股權，持股增至20%，請按【下一頁】

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編輯：陳健婷