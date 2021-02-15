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【快手1024】快手與桌球賽事版權擁有方達成協議 將在平台上轉播賽事

股樓投資 18:30 2021/02/15

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內媒報道指，快手（01024）與世界桌球十年新媒體版權擁有方—北京瑞蓋文化傳媒有限公司達成版權內容合作，未來快手可於其平台通過短視頻、直播等技術幫助桌球產業的融合發展。快手上周四（11日）半日升0.3%，收報398元。

Apple Pay允許用戶添加BitPay 方便用戶使用比特幣交易  詳情請看[下一頁]

未來快手將通過短視頻、直播等技術幫助桌球產業的融合發展，為快手用戶提供更多體育消費內容。同時，快手平台所有創作者都將享有看賽事直播、短視頻二創、受邀解說比賽等不斷升級的特殊權益通道。

過往的桌球賽事大多由電視轉播，快手是內地首個拿下桌球賽事版權的短視頻平台。過去一年，快手上與桌球相關的內容累計作品數目超過30萬，播放量逾15億。本次引入桌球賽事，代表快手進一步拓展體育內容的生態版圖，將進一步助力全綜合體育項目的短視頻社區的搭建，同時推動桌球在商業領域的發展。

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撰文 : 趙家盈

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