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哈里梅根宣布有喜前 澳洲媒體報Fake News稱將離婚

環球社會熱點 18:11 2021/02/15

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澳洲有雜誌周一（15日）在頭版刊發，英國哈里王子和梅根婚姻即將「玩完」。不過，在報道「出街」幾小時後，哈里王子和梅根就宣布懷有第二胎，完美粉碎流言。哈里夫婦表示，對懷上第二胎感到喜出望外。雖然孩子的性別尚未公布，但將是英國王室第8位繼承人。

澳洲女性雜誌《新主意》（New Idea）周一封面刊登經過加工處理，看似撕裂的哈里王子（Prince Harry）和梅根（Meghan Markle）的結婚照，並在中間配以全大寫的英文宣稱「一切都結束了！」（It’s all over!）。封面正中更稱「王室官方聲明」（official palace statement）。

哈里梅根宣佈懷第二胎時發佈的黑白相

但該雜誌報道幾小時後，哈里梅根夫妻就透過發言人表示梅根懷有第二胎，夫妻發出的黑白相亦顯示梅根腹部隆起。

英國王室夫婦哈里梅根情人節公布喜訊 懷有第2胎 【下一頁】

另外，根據《新主意》的報道，哈里梅根夫婦「犯錯」多次後，連累英女王遭到前所未有的注視，很多人要求直接剝奪他們的頭銜，以求一勞永逸地解決問題。

但《衛報》指，《新主意》所提及哈里夫婦將會被剝奪頭銜的消息，並未有其他資料來源證實。

白金漢宮亦有發表聲明指，英女王、菲臘親王及所有王室成員，都對喜訊感到高興。

責任編輯：李俊儀

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