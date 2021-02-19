【美股期貨】道指期貨轉升63點　納指期貨升0.4%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股隔晚向下，美國就業數據表現遜預期，加上通脹憂慮升溫，道指跌119點。美股期貨今早於亞洲時段續軟，道指期貨跌近百點。美國今日將公布2月Markit製造業、服務業及綜合採購經理人指數；1月成屋銷售數據。另外，美國總統拜登將出席七國集團（G7）領導人會議。

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焦點新聞︰

【美國經濟】耶倫：維持對華關稅 美國仍需要大規模刺激經濟計劃

即市走勢︰

【18：01】道指期貨升63點，納指期貨升48點或0.4%，標指期貨升11點。

【16：31】李澤楷擬成立第三間SPAC 無預Peter Thiel

【16：21】百度（美：BIDU）擬夥拍吉利汽車 （00175） 母企成立電動車車廠，外電引述消息指，行政總裁將由共享單車公司摩拜（Mobike）聯合創辦人兼首席技術官夏一平出任。

【百度電動車】百度吉利合資電動車廠 傳由摩拜聯合創辦人出任CEO

【12：24】道指期貨跌92點，報31338點；標指期貨跌13點，報3895點；納指期貨跌58點或0.4%，報13574點。

【12：20】百度（美：BIDU）績優即獲大行唱好，交銀國際將其目標價上調至350美元，富瑞更調升至371美元。

【百度業績】百度績優獲大行調升目標價 富瑞睇371美元、潛在上升空間達25%

【12：15】Tesla購比特幣帳面賺逾45億 馬斯克：我不是投資者，是工程師

【10：40】《CNBC》報道，美國總統拜登準備簽署行政命令，下令團隊檢討美國主要行業的供應鏈，特別是針對半導體、大容量電池、醫藥供應和稀土金屬。

【中美角力】拜登據報下令檢討美國半導體、稀土行業的供應鏈

【08：30】新債王轉軚 唱好比特幣或成「刺激資產」、黃金看法轉中性

道指跌119點港股ADR跌177點 紐約期油跌1%

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2月18日（四）市況

道指即市曾跌327點，收市跌119點，收報31493點，標指跌0.4%，收報3913點，納指跌0.7%，收報13865點。美國10年期債息一度升越1.3厘水平，市場各界指出憂慮通脹，收市報1.296厘。資金流向異動，美滙指數跌0.4%，至90.55，英鎊及歐元上升，英鎊更急升0.8%，壓抑歐股表現，人民幣離岸滙價亦跌0.4%。

即睇美股收市：

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挾倉股 收報 變幅 GameStop 40.70 -11.4% AMC娛樂控股 5.49 -1.2% 高斯電子KOSS 14.25 +6.4% 黑莓 10.93 -3.4%

【遊戲驛站GME】GME挾淡倉領軍人物Keith Gill遭集體訴訟 涉嫌證券欺詐及操縱市場

【德州大停電】美國中部天然氣現貨價格周四暴跌99% 曾飆升至逾1000美元

【美企業績】沃爾瑪Walmart上季網上銷售增七成 預警今年銷售或會放慢

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焦點新聞︰【商品大王】羅傑斯認為美股過高 寧買日本及俄羅斯股票

即市走勢︰

【05：00】道指收市跌119點，收報31493點，標指跌0.4%，收報3913點，納指跌0.7%，收報13865點。

【03：00】道指跌132點，報31480點；納指跌119點或0.9%，報13845點；標指跌20點，報3910點，美10年期債息回落至1.2804厘，升1點子

【02：56】紐約期油跌幅擴大至2.0%，報59.92美元。布蘭特期油也跌超1.6%，刷新日低至63.25美元。能源類股普跌，FTI跌超7.6%，XEC跌超5.6%，Devon Energy跌超4.6%，Halliburton也跌超4.1%。

【02：13】美股銀行股跌幅擴大，在美上市的瑞士信貸跌超3%，貝萊德跌近3%，花旗跌超2%，德銀、摩根士丹利、高盛、美國銀行跌超1%。

【02：01】道指跌238點，報31374點；納指跌169點或1.2%，報13795點；標指跌30點，報3900點；油價略見回吐，紐約期油跌0.5%，報60.83美元；倫敦布蘭特期油跌0.5%，報64.03美元

【00：50】道指跌259點或0.8%，報31353點，即市曾跌327點至31285點；納指跌186點或1.3%，報13779點；標指跌32點或0.8%，報3898點

美國10年期債息回落至1.2821厘， 升逾1點子， 即市最高曾見1.3159厘， 升逾4點子；30年期債息報2.0579厘， 升2點子

【00：09】美國上周原油庫存意外大減725.7萬桶，為近一年來最低水平，超過市場預期下降215萬桶，之前一周減少664.5萬桶，紐約期油短綫上揚0.4美元，重返61美元上方， 較早時曾跌1.26%至低見60.37美元。

【22：55】道指跌216點，納指跌1%。

【22：30】道指低開逾200點，標指跌0.7%，納指跌1.2%

【美國經濟】美國上周首申失業救濟人數升至86.1萬 多於預期 一文看清美國首申領失業救濟人數

【21：30】美國首領失業救濟金人數多過預期，達86.1萬人，意味失業狀況較外界想像中差，道期續走低，報31407點，挫142點或0.5%。

【20：20】沃爾瑪Walmart（美：WMT）業績遜預期，但公司公布200億美元的股份回購計劃，股價盤前仍挫5%。道指期貨跌81點。

【16：20】報道指蘋果（美：AAPL）已委託LG Display開發一款可折疊的OLED屏幕，用於未來發佈的的可折疊版本iPhone。

【可折疊iPhone】蘋果傳委託LG Display開發折疊屏擬2023年推 華為Mate X2下周一發佈

【13：45】科技股女股神Catherine Wood接受CNBC訪問時表示，仍然看好Tesla （美：TSLA），會買入更多Tesla股份。

【科技股女股神】Cathie Wood繼續看好Tesla 「進軍共乘業務更有利可圖」

Tesla Model 3又減價 今次輪到日本及美國

【12：12】道指期貨跌41點，報31508點；標指期貨跌11點，報3916點；納指期貨跌81點或近0.6%，報13618點。

【11：20】百度（美：BIDU）第四季度總營收303億元人民幣，按年升5%，略高於市場預期的301億元人民幣。淨利潤（非美國通用會計準則）69億元人民幣，連續四個季度超市場預期。

【百度業績】李彥宏：已確定電動車品牌和CEO 百度上季營收勝預期、股價盤後升3%

【09：35】外電報道，沙特阿拉伯計劃在未來幾個月增加石油產量，取消最近大幅減產的做法。

【國際油價】沙特據報扭轉減產政策 未來幾個月擬增加產量

【09：15】愛奇藝（美︰IQIYI）上季虧損按年有所收窄，惟總訂閱會員人數有所下降，拖累愛奇藝股價盤後跌逾7%。

愛奇藝總訂閱會員人數下降 股價盤後跌逾7%

【08：15】比特幣未見頂 突破52000美元再創新高

【07：15】中概股億航智能遭沽空狙擊 Wolfpack斥造假數 好淡交戰股價狂震

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2月17日（三）市況

美國公布1月零售銷售、1月生產者物價指數數據後，反映復甦情況良好，美滙指數應聲抽升，突破91水平，加上長債息抽升，市場憂慮通脹，美股走勢下跌，儲局承諾維持刺激政策，標指納指跌幅收窄，道指收市倒升。

即睇美股收市：

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挾倉股 收報 變幅 GameStop 45.61 -7.9% AMC娛樂控股 5.56 -1.6% 高斯電子KOSS 13.39 -7.7% 黑莓 11.32 -7.3%

科技股 收報 升幅 ZOOM 429.42 -3.4% Unity 121.59 -3.0% Twitter 71.84 -2.9% nvidia 596.24 -2.8% Logitech 115.11 -2.7% 蘋果 130.84 -1.8% AMD 89.94 -1.7%

重點新聞：

【美國經濟】美國1月零售銷售按月升5.3%、PPI按月升1.3% 均勝預期

【股神出手】巴菲特旗下巴郡買入Verizon、雪佛龍等股票 減持蘋果

即市走勢︰

【05：00】道指收報31613點，升90點，標指跌1點，收報3931點，納指跌0.6%，收報13965點。

【03：34】 Bitstamp數據顯示，比特幣刷新歷史高位至52,100美元上方，即市整體上漲逾3,000美元，漲幅超過6%

【03：33】Bitstamp比特幣現貨剛剛升穿52,000美元關口，最新報52,000.04美元

【03：21】道指升幅擴大，暫升46點，報31568點；納指跌幅收窄至109點，報13938點；標指跌6點。現貨金跌1.2%或20.8美元，報1773.67美元，

美油重回61美元/桶上方，漲幅擴大至2%

【03：12】美國10年期國債收益率重返1.3%整數位心理關口上方，即市整體跌幅在美聯儲1月會議紀要發布後，收窄至不足1.5個基點。

【03：06】美國10年期國債收益率維持約1.85個基點跌幅，暫報1.2973%。美滙指數維持0.37%的漲幅，暫報90.94，徘徊於即市高位91.06附近。

【03：05】美國聯邦公開市場委員會（FOMC）公布1月貨幣政策會議紀要，決策者們指出，當前的經濟情況與長期目標相距甚遠，在實現目標之前，需要保持寬鬆政策，美國經濟可能需要一段時間才能取得實質性進展。

【01：45】納指跌幅收窄，暫跌151點或1.1%，報13896點；道指升6點，報31528點；標指跌15點，報3917點

【00：42】納指跌勢加劇，暫跌234點或1.7%，報13812點；道指跌74點或0.2%，報31448點；標指跌23點，報3909點

【00：16】現貨黃金跌破1770關口，跌幅擴大到1.38%，續刷去年11月30日以來低點至1,769.65美元

【23：26】道指曾倒升36點，後倒跌62點，走勢反覆

【22：45】沙特因油價上升，計劃提高石油輸出，紐約期油下跌0.5%，報59.77美元

【22：43】道指跌70點

【22：40】道指跌160點，納指跌1%

【22：30】美債息曾上升至高於1.3厘，美股三大指數走低，道指挫94點或0.3%，納指表現更弱，跌131點或0.9%。

【21：54】美滙指數一度重上91水平，現升0.5%，報90.99。道指期貨跌47點，納指期貨跌82點，標指期貨跌10點。

【20：46】美國10年期債息升至1.3厘水平。道指期貨轉升23點，納指期貨跌14點或0.1%，標指期貨升1點。

【19：27】歐股微跌，法股跌0.1%，德股跌0.7%，英股跌0.3%。

【19：26】油價造好，紐約期油升1%，每桶報60.69美元，布蘭特期油也升1.3%，報64.19美元。

【19：25】道指期貨跌10點，納指期貨跌0.2%，標指期貨跌3點。

【18：09】道指期貨跌25點，納指期貨跌28點，標指期貨跌4%。

【12：09】道指期貨升6點，報31464點；標指期貨跌不足1點，報3927點；納指期貨跌4點或0.03%，報13763點。

【11：05】比特幣創新高升穿5萬美元

【10：35】花旗誤向露華濃債權人滙款9億美元 法院裁定無需歸還

【10：20】根據最新申報資料披露，巴菲特投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）於最近一個季度買入Verizon（美︰VZ）、雪佛龍（美︰CVX）及Marsh & McLennan（美︰MMC）股票，另一方面減持蘋果（美︰AAPL）。

【股神出手】巴菲特旗下巴郡買入Verizon、雪佛龍等股票 減持蘋果

【10：15】根據《福布斯》實時數據，亞馬遜（美：AMZN）行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）再度超越電動車Tesla（美：TSLA）特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk），成為全球首富。

【全球首富】貝索斯反超Tesla馬斯克 再次成為全球首富

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2月16日（二）市況

10年期美債息突然抽升，至1.3厘，美股走勢隨即乏力，道指收市僅升64點，收報31522點，標指跌0.1%，收報3932點，納指跌0.3%，收報14047點。美滙指數回升至90.57。一度觸及5萬美元的Bitcoin，升0.7%，報48508美元。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +2

挾倉股 收報 變幅 GameStop 49.48 -5.6% AMC娛樂控股 5.63 +0.7% 高斯電子KOSS 14.50 -1.9% 黑莓 12.21 -6.4%

疫情股 收報 升幅 波音 216.99 +2.8% 聯合航空 45.71 +4.0% 美國航空 17.82 +3.2% 達美航空 44.69 +3.2% 挪威郵輪 25.15 +6.8% 嘉年華郵輪 22.49 +9.2% 加勒比郵輪 74.12 +9.6%

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即市走勢︰

【05：00】道指收市僅升64點，收報31522點，標指跌0.1%，收報3932點，納指跌0.3%，收報14047點。

【03：32】國際油價上揚，紐約期油升至60美元，升幅0.9%，美國德州受寒潮襲擊，煉油廠關閉設施，美國原油產量每天減少超過200萬桶。布蘭特期油曾升見63.7美元，創下13個月新高。

美股個別發展，道指升116點，報31575點；納指跌23點，報14072點，標指升2點，報3937點。

【02：35】美股三大指數個別發展，道指升110點，報31569點；納指跌18點，報14076點，幾乎收復早段跌100點的失地，即市曾跌穿14000關，至低見13995點；標指升不足1點。

【01：00】美股三大指數升跌不一，道指微升2點；納指跌幅擴大至67點；標指微跌不足1點。現貨金失守1800美元關，暫跌1.2%或22.46美元，報1796.4美元。

消息指油價反彈，推動油組及其盟友，可能會在4月以後放鬆對供應的限制， 惟產量增幅將不大。倫敦布蘭特期油跌0.4%，報63.06美元，即市曾升0.6%至63.7美元；紐約期油較早時曾升越60美元，升1.4%至60.33美元，現報59.8美元，升0.6%。

【00：27】美債收益率續漲，30年期美債收益率漲8.1個基點，最高觸及2.0896%，刷新去年2月以來最高位。10年期美債收益率日內漲近8個基點，升至1.287%，為去年2月27日以來最高水平。

納指轉跌9點，報14086點；特斯拉跌超2%，蘋果跌超1%。

道指升50點；標指升3點，現貨金險守1800美元關，暫跌0.8%或14.28美元，報1804.58美元，即市曾挫1.6%至低見1,789.6美元。

【23：47】10年期美債收益率短綫上漲，日內漲逾5個基點，突破去年3月高位，最高觸及1.2753%。道指升勢反覆， 暫升110點，報31568點；納指升59點或0.4%，報14155點；標指升15點，報3949點。

【23：15】據Coindesk數據顯示，比特幣曾破5萬美元關口，高見50,584.85美元，現報49,374美元，24小時內升3.24%。

【23：14】三大指數升幅收窄，道指升62點，納指升25點或0.2%，標指升3點。

【22：30】美股開市，道指高開126點，報31585點；納指升0.4%，報14154點；標指升12點，報3947點。京東（美：JD）升3.8%，報103.005美元。

【21：44】美滙指數倒升0.2%

【21：00】3個月期美元拆息（LIBOR）則跌至0.18863厘，創歷史新低

【20：55】道指期貨升176點

【20：15】道期升203點，報31600點。

【19：27】道指期貨升184點，納指期貨升62點，標指期貨升19點。

【18︰09】歐股微升，德股升16點或0.1%，法股升5點或0.1%，英股升21點或0.3%。

【18︰07】道指期貨升197點，納指期貨升55點或0.4%，標指期貨升19點。

【15︰50】爆料達人Jon Prosser指出，蘋果（美︰AAPL）春季發布會3月綫上舉行，屆時藍牙追蹤設備AirTags和搭載Mini LED屏幕的2021款iPad Pro一併亮相。

【Apple】蘋果爆料達人Jon Prosser：「追蹤神器」AirTags下月亮相

【12︰39】道指期貨升246點，報31643點；標指期貨升26點，報3957點；納指期貨升90點或近0.7%，報13895點。

【10︰10】路透報道，美國電動車製造商Tesla計劃在印度成立電動車製造基地。

【TSLA】Tesla據報擬在印度建廠

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2月15日（一）市況

美股今日為美國總統日，休市一天，美股期貨市場仍然繼續交易。環球股市造好，歐股報升，日本股市更創新高，收企3萬點以上，逾30年首見，美股三大期貨指數亦向上，道指期貨升逾百點。

焦點新聞：

【封殺Tik Tok】字節跳動擬出售印度Tik Tok業務予當地對手Glance

【Clubhouse】馬斯克誠邀普京加入Clubhouse 馬斯克：與普京交談會是我的榮幸

即市走勢：

【19︰52】道指期貨升153點，納期升42點，標期升16點。

【17︰48】歐股造好，法股升1.1%或60點，英股升1.4%或90點，德股升39點或0.3%。

【17︰41】道指期貨升146點，納指期貨升35點或 0.3%，標指期貨報16點。

編輯：袁諾曦