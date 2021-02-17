【美股期貨】美10年期債息升至1.3厘　道指期貨升23點（不斷更新）

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【恒指夜期】京東升逾6%創新高 恒指重上31000點關迎北水 夜期先行整固（不斷更新）
美10年債息顯著彈高，納指標指隔晚反覆回吐，道指升64點。美股期貨今早於亞洲時段續個別發展，其中道指期貨微升，標指、納指期貨續軟。美國今日將公布1月零售銷售、1月生產者物價指數、1月工業生產、2月NAHB房價指數。另外，美聯儲將公布1月貨幣政策會議紀要。
即市走勢︰
【20：46】美國10年期債息升至1.3厘水平。道指期貨轉升23點，納指期貨跌14點或0.1%，標指期貨升1點。
【19：27】歐股微跌，法股跌0.1%，德股跌0.7%，英股跌0.3%。
【19：26】油價造好，紐約期油升1%，每桶報60.69美元，布蘭特期油也升1.3%，報64.19美元。
【19：25】道指期貨跌10點，納指期貨跌0.2%，標指期貨跌3點。
【18：09】道指期貨跌25點，納指期貨跌28點，標指期貨跌4%。
【12：09】道指期貨升6點，報31464點；標指期貨跌不足1點，報3927點；納指期貨跌4點或0.03%，報13763點。
【11：05】比特幣創新高升穿5萬美元
【10：35】花旗誤向露華濃債權人滙款9億美元 法院裁定無需歸還
【10：20】根據最新申報資料披露，巴菲特投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）於最近一個季度買入Verizon（美︰VZ）、雪佛龍（美︰CVX）及Marsh & McLennan（美︰MMC）股票，另一方面減持蘋果（美︰AAPL）。
【股神出手】巴菲特旗下巴郡買入Verizon、雪佛龍等股票 減持蘋果
【10：15】根據《福布斯》實時數據，亞馬遜（美：AMZN）行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）再度超越電動車Tesla（美：TSLA）特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk），成為全球首富。
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2月16日（二）市況
10年期美債息突然抽升，至1.3厘，美股走勢隨即乏力，道指收市僅升64點，收報31522點，標指跌0.1%，收報3932點，納指跌0.3%，收報14047點。美滙指數回升至90.57。一度觸及5萬美元的Bitcoin，升0.7%，報48508美元。
即睇美股收市：
|挾倉股
|收報
|變幅
|GameStop
|49.48
|-5.6%
|AMC娛樂控股
|5.63
|+0.7%
|高斯電子KOSS
|14.50
|-1.9%
|黑莓
|12.21
|-6.4%
|疫情股
|收報
|升幅
|波音
|216.99
|+2.8%
|聯合航空
|45.71
|+4.0%
|美國航空
|17.82
|+3.2%
|達美航空
|44.69
|+3.2%
|挪威郵輪
|25.15
|+6.8%
|嘉年華郵輪
|22.49
|+9.2%
|加勒比郵輪
|74.12
|+9.6%
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即市走勢︰
【05：00】道指收市僅升64點，收報31522點，標指跌0.1%，收報3932點，納指跌0.3%，收報14047點。
【03：32】國際油價上揚，紐約期油升至60美元，升幅0.9%，美國德州受寒潮襲擊，煉油廠關閉設施，美國原油產量每天減少超過200萬桶。布蘭特期油曾升見63.7美元，創下13個月新高。
美股個別發展，道指升116點，報31575點；納指跌23點，報14072點，標指升2點，報3937點。
【02：35】美股三大指數個別發展，道指升110點，報31569點；納指跌18點，報14076點，幾乎收復早段跌100點的失地，即市曾跌穿14000關，至低見13995點；標指升不足1點。
【01：00】美股三大指數升跌不一，道指微升2點；納指跌幅擴大至67點；標指微跌不足1點。現貨金失守1800美元關，暫跌1.2%或22.46美元，報1796.4美元。
消息指油價反彈，推動油組及其盟友，可能會在4月以後放鬆對供應的限制， 惟產量增幅將不大。倫敦布蘭特期油跌0.4%，報63.06美元，即市曾升0.6%至63.7美元；紐約期油較早時曾升越60美元，升1.4%至60.33美元，現報59.8美元，升0.6%。
【00：27】美債收益率續漲，30年期美債收益率漲8.1個基點，最高觸及2.0896%，刷新去年2月以來最高位。10年期美債收益率日內漲近8個基點，升至1.287%，為去年2月27日以來最高水平。
納指轉跌9點，報14086點；特斯拉跌超2%，蘋果跌超1%。
道指升50點；標指升3點，現貨金險守1800美元關，暫跌0.8%或14.28美元，報1804.58美元，即市曾挫1.6%至低見1,789.6美元。
【23：47】10年期美債收益率短綫上漲，日內漲逾5個基點，突破去年3月高位，最高觸及1.2753%。道指升勢反覆， 暫升110點，報31568點；納指升59點或0.4%，報14155點；標指升15點，報3949點。
【23：15】據Coindesk數據顯示，比特幣曾破5萬美元關口，高見50,584.85美元，現報49,374美元，24小時內升3.24%。
【23：14】三大指數升幅收窄，道指升62點，納指升25點或0.2%，標指升3點。
【22：30】美股開市，道指高開126點，報31585點；納指升0.4%，報14154點；標指升12點，報3947點。京東（美：JD）升3.8%，報103.005美元。
【21：44】美滙指數倒升0.2%
【21：00】3個月期美元拆息（LIBOR）則跌至0.18863厘，創歷史新低
【20：55】道指期貨升176點
【20：15】道期升203點，報31600點。
【19：27】道指期貨升184點，納指期貨升62點，標指期貨升19點。
【18︰09】歐股微升，德股升16點或0.1%，法股升5點或0.1%，英股升21點或0.3%。
【18︰07】道指期貨升197點，納指期貨升55點或0.4%，標指期貨升19點。
【15︰50】爆料達人Jon Prosser指出，蘋果（美︰AAPL）春季發布會3月綫上舉行，屆時藍牙追蹤設備AirTags和搭載Mini LED屏幕的2021款iPad Pro一併亮相。
【Apple】蘋果爆料達人Jon Prosser：「追蹤神器」AirTags下月亮相
【12︰39】道指期貨升246點，報31643點；標指期貨升26點，報3957點；納指期貨升90點或近0.7%，報13895點。
【10︰10】路透報道，美國電動車製造商Tesla計劃在印度成立電動車製造基地。
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2月15日（一）市況
美股今日為美國總統日，休市一天，美股期貨市場仍然繼續交易。環球股市造好，歐股報升，日本股市更創新高，收企3萬點以上，逾30年首見，美股三大期貨指數亦向上，道指期貨升逾百點。
焦點新聞：
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【Clubhouse】馬斯克誠邀普京加入Clubhouse 馬斯克：與普京交談會是我的榮幸
即市走勢：
【19︰52】道指期貨升153點，納期升42點，標期升16點。
【17︰48】歐股造好，法股升1.1%或60點，英股升1.4%或90點，德股升39點或0.3%。
【17︰41】道指期貨升146點，納指期貨升35點或 0.3%，標指期貨報16點。
編輯：袁諾曦