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【美股期貨】美滙指數考驗90關　3個月LIBOR創歷史新低　道指期貨升176點 （不斷更新）

股市 20:55 2021/02/16

分享：

美股動態不斷更新

美滙指數持續下跌至90關口水平，3個月期美元拆息（LIBOR）跌至0.18863厘，創歷史新低，美國巨額紓困措施方案令美元承受壓力，歐元相對上升。美股期貨於亞洲時段造好，道指期貨一度升近250點，納指期貨升近0.7%。美股今日將公布美國2月紐約聯儲製造業指數。

港股市況不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢︰

【20：15】道指期貨升176點

【20：15】道期升203點，報31600點。

【19：27】道指期貨升184點，納指期貨升62點，標指期貨升19點。

【18︰09】歐股微升，德股升16點或0.1%，法股升5點或0.1%，英股升21點或0.3%。

【18︰07】道指期貨升197點，納指期貨升55點或0.4%，標指期貨升19點。

【15︰50】爆料達人Jon Prosser指出，蘋果（美︰AAPL）春季發布會3月綫上舉行，屆時藍牙追蹤設備AirTags和搭載Mini LED屏幕的2021款iPad Pro一併亮相。

【Apple】蘋果爆料達人Jon Prosser：「追蹤神器」AirTags下月亮相

【12︰39】道指期貨升246點，報31643點；標指期貨升26點，報3957點；納指期貨升90點或近0.7%，報13895點。

【10︰10】路透報道，美國電動車製造商Tesla計劃在印度成立電動車製造基地。

【TSLA】Tesla據報擬在印度建廠

-------------------------

2月15日（一）市況

美股今日為美國總統日，休市一天，美股期貨市場仍然繼續交易。環球股市造好，歐股報升，日本股市更創新高，收企3萬點以上，逾30年首見，美股三大期貨指數亦向上，道指期貨升逾百點。

焦點新聞：

【封殺Tik Tok】字節跳動擬出售印度Tik Tok業務予當地對手Glance

【Clubhouse】馬斯克誠邀普京加入Clubhouse　馬斯克：與普京交談會是我的榮幸

即市走勢：

【19︰52】道指期貨升153點，納期升42點，標期升16點。

【17︰48】歐股造好，法股升1.1%或60點，英股升1.4%或90點，德股升39點或0.3%。

【17︰41】道指期貨升146點，納指期貨升35點或　0.3%，標指期貨報16點。

編輯：袁諾曦

美股 期貨 美國 納斯達克綜合指數 道瓊斯工業平均指數

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