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【美股市況】美長債息突抽升　道指收市僅升64點　Tesla跌穿800美元關　郵輪股大升（不斷更新）

股市 05:34 2021/02/17

分享：

美股動態不斷更新

10年期美債息突然抽升，至1.3厘，美股走勢隨即乏力，道指收市僅升64點，收報31522點，標指跌0.1%，收報3932點，納指跌0.3%，收報14047點。美滙指數回升至90.57。一度觸及5萬美元的Bitcoin，升0.7%，報48508美元。

即睇美股收市：

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    +2
挾倉股 收報 變幅
GameStop 49.48 -5.6%
AMC娛樂控股 5.63 +0.7%
高斯電子KOSS 14.50 -1.9%
黑莓 12.21 -6.4%

 

疫情股 收報 升幅
波音 216.99 +2.8%
聯合航空 45.71 +4.0%
美國航空 17.82 +3.2%
達美航空 44.69 +3.2%
挪威郵輪 25.15 +6.8%
嘉年華郵輪 22.49 +9.2%
加勒比郵輪 74.12 +9.6%

港股市況不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢︰

【05：00】道指收市僅升64點，收報31522點，標指跌0.1%，收報3932點，納指跌0.3%，收報14047點。

【03：32】國際油價上揚，紐約期油升至60美元，升幅0.9%，美國德州受寒潮襲擊，煉油廠關閉設施，美國原油產量每天減少超過200萬桶。布蘭特期油曾升見63.7美元，創下13個月新高。

美股個別發展，道指升116點，報31575點；納指跌23點，報14072點，標指升2點，報3937點。

【02：35】美股三大指數個別發展，道指升110點，報31569點；納指跌18點，報14076點，幾乎收復早段跌100點的失地，即市曾跌穿14000關，至低見13995點；標指升不足1點。

【01：00】美股三大指數升跌不一，道指微升2點；納指跌幅擴大至67點；標指微跌不足1點。現貨金失守1800美元關，暫跌1.2%或22.46美元，報1796.4美元。

消息指油價反彈，推動油組及其盟友，可能會在4月以後放鬆對供應的限制, 惟產量增幅將不大。倫敦布蘭特期油跌0.4%，報63.06美元，即市曾升0.6%至63.7美元；紐約期油較早時曾升越60美元，升1.4%至60.33美元，現報59.8美元，升0.6%。

【00：27】美債收益率續漲，30年期美債收益率漲8.1個基點，最高觸及2.0896%，刷新去年2月以來最高位。10年期美債收益率日內漲近8個基點，升至1.287%，為去年2月27日以來最高水平。

納指轉跌9點，報14086點；特斯拉跌超2%，蘋果跌超1%。

道指升50點；標指升３點，現貨金險守1800美元關，暫跌0.8%或14.28美元，報1804.58美元，即市曾挫1.6%至低見1,789.6美元。

【23：47】10年期美債收益率短綫上漲，日內漲逾5個基點，突破去年3月高位，最高觸及1.2753%。道指升勢反覆, 暫升110點，報31568點；納指升59點或0.4%，報14155點；標指升15點，報3949點。

【23：15】據Coindesk數據顯示，比特幣曾破5萬美元關口，高見50,584.85美元，現報49,374美元，24小時內升3.24%。

【23：14】三大指數升幅收窄，道指升62點，納指升25點或0.2%，標指升3點。

【22：30】美股開市，道指高開126點，報31585點；納指升0.4%，報14154點；標指升12點，報3947點。京東（美：JD）升3.8%，報103.005美元。

【21：44】美滙指數倒升0.2%

【21：00】3個月期美元拆息（LIBOR）則跌至0.18863厘，創歷史新低

【20：55】道指期貨升176點

【20：15】道期升203點，報31600點。

【19：27】道指期貨升184點，納指期貨升62點，標指期貨升19點。

【18︰09】歐股微升，德股升16點或0.1%，法股升5點或0.1%，英股升21點或0.3%。

【18︰07】道指期貨升197點，納指期貨升55點或0.4%，標指期貨升19點。

【15︰50】爆料達人Jon Prosser指出，蘋果（美︰AAPL）春季發布會3月綫上舉行，屆時藍牙追蹤設備AirTags和搭載Mini LED屏幕的2021款iPad Pro一併亮相。

【Apple】蘋果爆料達人Jon Prosser：「追蹤神器」AirTags下月亮相

【12︰39】道指期貨升246點，報31643點；標指期貨升26點，報3957點；納指期貨升90點或近0.7%，報13895點。

【10︰10】路透報道，美國電動車製造商Tesla計劃在印度成立電動車製造基地。

【TSLA】Tesla據報擬在印度建廠

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2月15日（一）市況

美股今日為美國總統日，休市一天，美股期貨市場仍然繼續交易。環球股市造好，歐股報升，日本股市更創新高，收企3萬點以上，逾30年首見，美股三大期貨指數亦向上，道指期貨升逾百點。

焦點新聞：

【封殺Tik Tok】字節跳動擬出售印度Tik Tok業務予當地對手Glance

【Clubhouse】馬斯克誠邀普京加入Clubhouse　馬斯克：與普京交談會是我的榮幸

即市走勢：

【19︰52】道指期貨升153點，納期升42點，標期升16點。

【17︰48】歐股造好，法股升1.1%或60點，英股升1.4%或90點，德股升39點或0.3%。

【17︰41】道指期貨升146點，納指期貨升35點或　0.3%，標指期貨報16點。

編輯：袁諾曦

美股 期貨 美國 納斯達克綜合指數 道瓊斯工業平均指數

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