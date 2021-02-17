【美股市況】美滙指數曾突破91　納指跌逾150點　美10年期債息曾突破1.3厘（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國公布1月零售銷售、1月生產者物價指數數據後，反映復甦情況良好，美滙指數應聲抽升，突破91水平，加上長債息抽升，市場憂慮通脹，美股開市下跌。

重點新聞：

【美國經濟】美國1月零售銷售按月升5.3%、PPI按月升1.3% 均勝預期

【股神出手】巴菲特旗下巴郡買入Verizon、雪佛龍等股票 減持蘋果

即市走勢︰

【01：45】納指跌幅收窄，暫跌151點或1.1%，報13896點；道指升6點，報31528點；標指跌15點，報3917點

【00：42】納指跌勢加劇，暫跌234點或1.7%，報13812點；道指跌74點或0.2%，報31448點；標指跌23點，報3909點

【00：16】現貨黃金跌破1770關口，跌幅擴大到1.38%，續刷去年11月30日以來低點至1,769.65美元

【23：26】道指曾倒升36點，後倒跌62點，走勢反覆

【22：45】沙特因油價上升，計劃提高石油輸出，紐約期油下跌0.5%，報59.77美元

【22：43】道指跌70點

【22：40】道指跌160點，納指跌1%

【22：30】美債息曾上升至高於1.3厘，美股三大指數走低，道指挫94點或0.3%，納指表現更弱，跌131點或0.9%。

【21：54】美滙指數一度重上91水平，現升0.5%，報90.99。道指期貨跌47點，納指期貨跌82點，標指期貨跌10點。

【20：46】美國10年期債息升至1.3厘水平。道指期貨轉升23點，納指期貨跌14點或0.1%，標指期貨升1點。

【19：27】歐股微跌，法股跌0.1%，德股跌0.7%，英股跌0.3%。

【19：26】油價造好，紐約期油升1%，每桶報60.69美元，布蘭特期油也升1.3%，報64.19美元。

【19：25】道指期貨跌10點，納指期貨跌0.2%，標指期貨跌3點。

【18：09】道指期貨跌25點，納指期貨跌28點，標指期貨跌4%。

【12：09】道指期貨升6點，報31464點；標指期貨跌不足1點，報3927點；納指期貨跌4點或0.03%，報13763點。

【11：05】比特幣創新高升穿5萬美元

【10：35】花旗誤向露華濃債權人滙款9億美元 法院裁定無需歸還

【10：20】根據最新申報資料披露，巴菲特投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）於最近一個季度買入Verizon（美︰VZ）、雪佛龍（美︰CVX）及Marsh & McLennan（美︰MMC）股票，另一方面減持蘋果（美︰AAPL）。

【股神出手】巴菲特旗下巴郡買入Verizon、雪佛龍等股票 減持蘋果

【10：15】根據《福布斯》實時數據，亞馬遜（美：AMZN）行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）再度超越電動車Tesla（美：TSLA）特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk），成為全球首富。

【全球首富】貝索斯反超Tesla馬斯克 再次成為全球首富

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2月16日（二）市況

10年期美債息突然抽升，至1.3厘，美股走勢隨即乏力，道指收市僅升64點，收報31522點，標指跌0.1%，收報3932點，納指跌0.3%，收報14047點。美滙指數回升至90.57。一度觸及5萬美元的Bitcoin，升0.7%，報48508美元。

即睇美股收市：

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挾倉股 收報 變幅 GameStop 49.48 -5.6% AMC娛樂控股 5.63 +0.7% 高斯電子KOSS 14.50 -1.9% 黑莓 12.21 -6.4%

疫情股 收報 升幅 波音 216.99 +2.8% 聯合航空 45.71 +4.0% 美國航空 17.82 +3.2% 達美航空 44.69 +3.2% 挪威郵輪 25.15 +6.8% 嘉年華郵輪 22.49 +9.2% 加勒比郵輪 74.12 +9.6%

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即市走勢︰

【05：00】道指收市僅升64點，收報31522點，標指跌0.1%，收報3932點，納指跌0.3%，收報14047點。

【03：32】國際油價上揚，紐約期油升至60美元，升幅0.9%，美國德州受寒潮襲擊，煉油廠關閉設施，美國原油產量每天減少超過200萬桶。布蘭特期油曾升見63.7美元，創下13個月新高。

美股個別發展，道指升116點，報31575點；納指跌23點，報14072點，標指升2點，報3937點。

【02：35】美股三大指數個別發展，道指升110點，報31569點；納指跌18點，報14076點，幾乎收復早段跌100點的失地，即市曾跌穿14000關，至低見13995點；標指升不足1點。

【01：00】美股三大指數升跌不一，道指微升2點；納指跌幅擴大至67點；標指微跌不足1點。現貨金失守1800美元關，暫跌1.2%或22.46美元，報1796.4美元。

消息指油價反彈，推動油組及其盟友，可能會在4月以後放鬆對供應的限制， 惟產量增幅將不大。倫敦布蘭特期油跌0.4%，報63.06美元，即市曾升0.6%至63.7美元；紐約期油較早時曾升越60美元，升1.4%至60.33美元，現報59.8美元，升0.6%。

【00：27】美債收益率續漲，30年期美債收益率漲8.1個基點，最高觸及2.0896%，刷新去年2月以來最高位。10年期美債收益率日內漲近8個基點，升至1.287%，為去年2月27日以來最高水平。

納指轉跌9點，報14086點；特斯拉跌超2%，蘋果跌超1%。

道指升50點；標指升3點，現貨金險守1800美元關，暫跌0.8%或14.28美元，報1804.58美元，即市曾挫1.6%至低見1,789.6美元。

【23：47】10年期美債收益率短綫上漲，日內漲逾5個基點，突破去年3月高位，最高觸及1.2753%。道指升勢反覆， 暫升110點，報31568點；納指升59點或0.4%，報14155點；標指升15點，報3949點。

【23：15】據Coindesk數據顯示，比特幣曾破5萬美元關口，高見50,584.85美元，現報49,374美元，24小時內升3.24%。

【23：14】三大指數升幅收窄，道指升62點，納指升25點或0.2%，標指升3點。

【22：30】美股開市，道指高開126點，報31585點；納指升0.4%，報14154點；標指升12點，報3947點。京東（美：JD）升3.8%，報103.005美元。

【21：44】美滙指數倒升0.2%

【21：00】3個月期美元拆息（LIBOR）則跌至0.18863厘，創歷史新低

【20：55】道指期貨升176點

【20：15】道期升203點，報31600點。

【19：27】道指期貨升184點，納指期貨升62點，標指期貨升19點。

【18︰09】歐股微升，德股升16點或0.1%，法股升5點或0.1%，英股升21點或0.3%。

【18︰07】道指期貨升197點，納指期貨升55點或0.4%，標指期貨升19點。

【15︰50】爆料達人Jon Prosser指出，蘋果（美︰AAPL）春季發布會3月綫上舉行，屆時藍牙追蹤設備AirTags和搭載Mini LED屏幕的2021款iPad Pro一併亮相。

【Apple】蘋果爆料達人Jon Prosser：「追蹤神器」AirTags下月亮相

【12︰39】道指期貨升246點，報31643點；標指期貨升26點，報3957點；納指期貨升90點或近0.7%，報13895點。

【10︰10】路透報道，美國電動車製造商Tesla計劃在印度成立電動車製造基地。

【TSLA】Tesla據報擬在印度建廠

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2月15日（一）市況

美股今日為美國總統日，休市一天，美股期貨市場仍然繼續交易。環球股市造好，歐股報升，日本股市更創新高，收企3萬點以上，逾30年首見，美股三大期貨指數亦向上，道指期貨升逾百點。

焦點新聞：

【封殺Tik Tok】字節跳動擬出售印度Tik Tok業務予當地對手Glance

【Clubhouse】馬斯克誠邀普京加入Clubhouse 馬斯克：與普京交談會是我的榮幸

即市走勢：

【19︰52】道指期貨升153點，納期升42點，標期升16點。

【17︰48】歐股造好，法股升1.1%或60點，英股升1.4%或90點，德股升39點或0.3%。

【17︰41】道指期貨升146點，納指期貨升35點或 0.3%，標指期貨報16點。

編輯：袁諾曦